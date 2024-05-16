خبير الزلازل الهولندي يحذر من احتمال حدوث زلازل عنيفة خلال أيام

وطن – حذر خبير الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، من احتمال حدوث زلازل “عنيفة” في الأيام القريبة القادمة.

ونشر هوغربيتس، عبر حسابه على منصة “إكس”، مقطع فيديو نقلًا عن مركز الهيئة البحثية التي يرأسها “SSGEOS” يشرح فيه إمكانية وقوع هزات أرضية في الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أنها قوية وقد تصل إلى 7 أو 8 درجات.

وقال الخبير في المقطع المصور: “من المرجح أن يؤدي التقارب بين هندسة الكواكب والقمر في الفترة بين 17 إلى 18 مايو الجاري وحتى في الفترة من 22 إلى 23 مايو إلى وقوع زلازل عنيفة، ومن المحتمل أن تصل قوتها إلى 7 إلى 8 درجات على مقياس ريختر”.

وتوقع استمرار النشاط الزلزالي المتزايد في الأسبوع الأخير من شهر مايو، لكنه لم يشير إلى المناطق حتى الآن.

وأوضح: “قد نرى بالفعل عاصفة زلزالية قادمة بسبب هندسة الكواكب هذه”.

عالم الزلازل الهولندي يحير العالم

والخبير الهولندي المثير للجدل، شغل عقول العالم، وتوقع حدوث عدة زلازل قوية وهزات أرضية في مناطق مختلفة بالعالم وحدثت بعض توقعاته بالفعل، وكان أهمها زلزال الشرق الأوسط الذي ضرب تركيا وسوريا.

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ويرأس الهولندي فرانك هوغربيتس هيئة “استبيان هندسة النظام الشمسي” SSGEOS – Solar System Geometry Survey، وهي مؤسسة بحثية تركز على مراقبة الهندسة الناشئة من الأجرام السماوية وعلاقتها بالنشاط الزلزالي على الأرض.

كيف يتوقع خبير الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس؟

يستند الخبير فرانك هوغربيتس في توقعاته إلى حسابات تتعلق بتأثير حركة الكواكب واصطفافها على الزلازل في الأرض، وهي النظرية التي يصفها العلماء بأنها كاذبة وغير منطقية.

لذلك فإن جميع العلماء يرفضون نظرياته ويعتبرونها غير علمية، جازمين ألا علاقة بين الكواكب وحركة ونشاط الزلازل على الأرض، وأنه حتى الآن يعتبر هذا الأمر من رابع المستحيلات.