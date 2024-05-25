عالم الزلازل الهولندي: زلزال كبير يضرب الأرض غدا أو بعد غد

وطن – توقع عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، السبت، أن يشهد هذا الأسبوع وقوع زلزال كبير على الأرض لم يحدد مكانه.

“هوغربيتس” المثير للجدل والذي سبق أن تنبأ بزلزال تركيا وغيره، نشر توقعاته عبر حسابه الرسمي بمنصة (إكس) مستندة على ما يزعم أنها “هندسة الكواكب” وربطها بالنشطاء الزلزالي على الأرض.

عالم الزلازل الهولندي وتوقعات جديدة

وقال في تغريدته التي رصدتها (وطن) إنه يمكن أن تؤدي هندسة الكواكب التي تشمل عطارد والزهرة في يومي 24 و25 مايو إلى وقوع زلزال أكبر.

Right-angle geometry involving Mercury and Venus on 24-25 May can result in a larger earthquake, possibly around 26-27 May. Planetary conjunctions involving Mercury are spread out over the week, which can result in increased seismic activity overall throughout the week. pic.twitter.com/btaqN5z1d7 — SSGEOS (@ssgeos) May 25, 2024

وحدد فرانك موعد هذا الزلزال المحتمل زاعما: “ربما يقع في الفترة من 26 إلى 27 مايو تقريبًا.”

ولفت هوغربيتس إلى أن عمليات الاقتران الكوكبي التي تتضمن كوكب عطارد تنتشر على مدار الأسبوع، مما قد يؤدي إلى زيادة النشاط الزلزالي بشكل عام على مدار الأسبوع.

وسبق أن توقع العالم الهولندي حدوث زلزال تركيا المدمر العام الماضي، وهو ما أكسبه شهرة كبيرة حول العالم وباتت توقعاته محل اهتمام كبير من وقتها.

ويزعم فرانك هوغربيتس الذي يترأس الهيئة الفلكية SSGEOS أن يعتمد في توقعاته على ما يسمى “هندسة الكواكب” فلكيا وربطها بالأنشطة الزلزالية على الأرض.

وهو ما يعارضه العلم ويرفضه العديد من العلماء الذين علقوا على تنبؤات العالم الهولندي، مؤكدين أن توافقها مع الواقع أحيانا هي محض صدفة، وأنه لا يمكن أبدا تحديد الزلازل وموعدها بناء على حركة الكواكب وأن ما يدعيه هوغربيتس هو درب من الخيال.