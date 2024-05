عالم الزلازل الهولندي: زلزال كبير يضرب الأرض غدا أو بعد غد

وطن – توقع عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، السبت، أن يشهد هذا الأسبوع وقوع زلزال كبير على الأرض لم يحدد مكانه.

“هوغربيتس” المثير للجدل والذي سبق أن تنبأ بزلزال تركيا وغيره، نشر توقعاته عبر حسابه الرسمي بمنصة (إكس) مستندة على ما يزعم أنها “هندسة الكواكب” وربطها بالنشطاء الزلزالي على الأرض.

وقال في تغريدته التي رصدتها (وطن) إنه يمكن أن تؤدي هندسة الكواكب التي تشمل عطارد والزهرة في يومي 24 و25 مايو إلى وقوع زلزال أكبر.

Right-angle geometry involving Mercury and Venus on 24-25 May can result in a larger earthquake, possibly around 26-27 May. Planetary conjunctions involving Mercury are spread out over the week, which can result in increased seismic activity overall throughout the week. pic.twitter.com/btaqN5z1d7

