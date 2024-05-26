مخدرات وتقييد وممارسة الرذيلة حتى الموت.. مفاجآت صادمة في جرائم سفاح التجمع بمصر

وطن – في قضية تشغل اهتمام الرأي العام في مصر، كشفت تحريات الأجهزة الأمنية وتحقيقات النيابة العامة، مفاجآت صادمة في التحقيقات مع الشاب “كريم .م” المعروف إعلاميًا بـ”سفاح التجمع”والمتهم بقتل 3 فتيات.

وتمكنت وحدة إدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية عقب فحص الهواتف والحواسب الخاصة بالمتهم، من استعادة الصور ومقاطع الفيديو الموجودة عن طريق بعض التطبيقات.

وبيّنت التحقيقات أنّ المتهم كان يوثق جرائمه بالهاتف، داخل شقة في منطقة القطامية، القريبة من منطقة التجمع الخامس.

وتضمنت اللقطات، وجود تفاصيل بعض الجرائم كاملة منها ما تعرض له الضحايا من ضرب وتعذيب بالسوط وتوثيق الأيدي بالحبال أثناء ممارسة الرذيلة.

ممارسة الرذيلة حتى الموت

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن المتهم استدرج الضحايا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقام بممارسة الرذيلة معهن حتى الموت.

وأثناء ذلك كان يقوم بإعطاء الضحايا جرعات كبيرة من المواد المخدرة، بل إحداهن ظلت معه في الشقة لمدة شهر، حتى تخلص منها بالخنق وألقى بجثتها في 13 مايو في الظهير الصحراوي في بور سعيد بطريق “الاسماعيلية- بورسعيد”.

وكان المتهم يتعمد تقييد ضحاياه أثناء ممارسة الرذيلة معهن، والتعدي عليهن بالضرب، بعد إجبارهن على تناول المواد المخدرة حتى لا يشعرن بألم، إلى أن يلفظن أنفاسهن الأخيرة.

ومن أجل ذلك قام بتجهيز غرفة نوم بها عازل للصوت ليرتكب جرائمه دون أن يشعر به أحد، ثم يتخلص من الجثث بإلقائها في الصحراء.

استئجار شقة سكنية

وأضافت التحريات أن المتهم قام منذ فترة باستئجار شقة سكنية داخل مجمع سكني شهير بمنطقة التجمع الخامس، وتم إعداد غرفة داخل الشقة عازلة للصوت.

ورصدت كاميرات المراقبة الموجودة بالقرب من مكان الحادث لحظات دخول وخروج ضحايا المتهم إلى داخل شقته في أوقات متأخرة من الليل.

بلاغ أمني عن الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا من الأهالي بالعثور على 3 جثث في مناطق متفرقة على طريق الإسماعيلية- بورسعيد الصحراوي.

وبالفحص والتحري تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شابا يدعى “كريم”، يقيم في منطقة التجمع الخامس، من محافظة الإسكندرية، تم تحديد هويته، والقبض عليه.