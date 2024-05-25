جريمة سفاح التجمع تثير ضجة في مصر.. قتل 3 سيدات وشقة معزولة الصوت ومطاردة مثيرة (تفاصيل)

وطن – ألقت الأجهزة الأمنية في مصر، القبض على قاتل 3 سيدات، والمعروف إعلاميا بـ”سفاح التجمع”، واتخذت الإجراءات القانونية حياله.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن فريقا من نيابة القاهرة الجديدة انتقل إلى شقة بمجمع سكني في منطقة التجمع الخامس، شهد مقتل 3 سيدات على يد شاب.

وكشفت التحريات أن المتهم ألقى جثث الضحايا على طريق الإسماعيلية وبورسعيد، فيما أمرت النيابة بانتداب الأدلة الجنائية لرفع البصمات وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت مديريات أمن القاهرة وبورسعيد والإسماعيلية، عملت على ملاحقة “سفاح التجمع” الذي نُسب إليه بداية قتل فتاتين على الأقل داخل مسكنه الذي قدم إليه من محافظة الإسكندرية بأحد المجمعات السكنية الشهيرة في التجمع الخامس، إذ عثر على جثتيهما في مناطق صحراوية، في حين توصلت التحريات الأولية إلى هويته.

وتحفظ الفريق الأمني المتواجد بمجمع السكني على كاميرات المراقبة في محاولة للكشف عن هوية المترددين على “السفاح”.

هوية القاتل

وكانت أجهزة الأمن قد لاحقت سفاح التجمع، بعد الكشف عن هويته وتبينّ أن يقطن في كمبوند سكني شهير في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

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وكان القاتل يستدرج به ضحايا لارتكاب جرائم في شقة معزولة الصوت، وبعد إنهائه لحياة ضحاياه يحمل جثثهن ويلقى بها على طريق صحراوية.

وبينت التحريات الأولية، هوية سفاح التجمع ودلت على أنه كان يقيم خارج البلاد لفترة طويلة وعاد مؤخرًا، ويحمل جنسية دولة أجنبية، ثم حضر إلى الكمبوند بالتجمع الخامس وترك مسقط رأسه في محافظة الإسكندرية.

وقال جيران سفاح التجمع، الذين استعانت بهم جهات التحقيقات لسماع إفادتهم، إنه نادرًا ما يتحدث إلى أحد، وإنهم لاحظوا مرافقته دائمًا لفتاة اشتبهوا أنها عشيقته، ثم فوجئوا بتردد فتيات عليه.