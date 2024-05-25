رغم إعلان مقتله في تحطم المروحية.. ظهور الحارس الشخصي للرئيس الإيراني يثير صدمة

وطن – تتواصل حالة الجدل إزاء حادثة مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وعدد من مرافقيه بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، في تحطم طائرة مروحية في محافظة أذربيجان الشرقية.

أحدث حالات الجدل جاءت في أعقاب ظهور الحارس الشخصي لرئيسي في مراسم العزاء، رغم الإعلان في وقت سابق عن أنه لقي مصرعه في الحادثة.

أُعلن عن مقتله في حادثة الطائرة ثم حضر مراسم عزاء الرئيس الإيراني.. ما قصة الحارس الشخصي لإبراهيم رئيسي؟#إيران pic.twitter.com/U143oslHO7 — نون بوست (@NoonPost) May 24, 2024

وسائل الإعلام الإيرانية كانت قد أعلنت سقوط تسعة قتلى في حادثة سقوط المروحية، بينهم حارسان شخصيان للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

غير أن غموضا كبيرا بدأ بعدما لوحظ وجود ثماني جثامين فقط في مراسم التشييع.

المفاجأة الكبرى تحققت عندما ظهر جواد محرابي حارس رئيسي في مراسم العزاء في وفاة رئيسي، ما أثار العديد من الشبهات حول عدم استقلاله للطائرة المنكوبة.

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السلطات الإيرانية علقت على هذا الجدل الكبير، حيث قال ممثل طهران في البرلمان سردار كوثري: “الحارس الشخصي الرئيسي للحرس الأمني هو سردار مهدي موسوي وليس هناك لاستخدام عدة حراس شخصيين في مروحية واحدة، ولهذا السبب تم إرسال جواد محرابي بمروحية أخرى”.

تشييع رئيسي ومرافقيه

وأجريت في إيران، مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ومرافقيه بمشاركة وفود نحو 40 دولة.

وكان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أمَّ المصلين في الصلاة على الرئيس الإيراني الراحل يوم الأربعاء في طهران، حيث توافدت حشود ضخمة للمشاركة في مراسم تشييعه.

وأدى خامنئي محاطا بكبار المسؤولين الصلاة على جثامين القتلى الثمانية، وبينهم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان.