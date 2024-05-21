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فيديو جديد للحظة العثور على حطام مروحية الرئيس الإيراني ومرافقيه

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حطام مروحية الرئيس الإيراني

وطن – انتشرت لقطات مصورة توثق مشاهد جديدة للحظة العثور على حطام مروحية الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي.

وفي مقطع الفيديو الذي تم تداوله على صعيد واسع، وبثته منصات إعلامية، يأتي المصور من بعيد، ويلتقط صورا تُظهر أثار حريق في قطع الطائرة المحطمة، ويخفي ما بدا أنها جثث لراكبي الطائرة.

ولقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما مصرعهم بتحطم مروحية يوم الأحد في محافظة أذربيجان الشرقية.

وكان على متن المروحية إلى جانب الرئيس الإيراني ووزير الخارجية إمام جمعة تبريز آية الله آل هاشم ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي، والعميد سيد مهدي موسوي رئيس وحدة حماية الرئيس الإيراني، وعنصر من الحرس الثوري والطيار ومساعد الطيار ومسؤول فني.

حداد 5 أيام في إيران

بدوره، أعلن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الحداد في البلاد لمدة 5 أيام، بعد وفاة رئيسي والوفد المرافق له.

استعدادات لتشييع جثمان رئيسي

فيما تجري استعدادات لإجراء مراسم تشييع شعبي في تبريز لرئيسي ومن قضوا معه في حادثة تحطم الطائرة.

ومن المقرر أن تُنقل الجثامين بعد ذلك إلى العاصمة طهران، حيث من المتوقّع أن يؤم المرشد الأعلى علي خامنئي الصلاة عليها، قبل الانتقال إلى مشهد، مسقط رأس الرئيس الإيراني الراحل.

دوليا، قدّمت دول عدّة التعازي في الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ومرافققيه، فيما وقف أعضاء مجلس الأمن الدولي دقيقة صمت حدادا.

وقال الرئيس الحالي لمجلس الأمن، سفير موزمبيق بيدرو كوميساريو أفونسو، إن المجلس “يعرب عن تعازيه ومواساته لأسرتيهما وللشعب الإيراني”، وذلك قبل وقوف جميع ممثلي الدول الأعضاء، بمن فيهم مساعد السفير الأميركي روبرت وود.

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