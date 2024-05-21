فيديو جديد للحظة العثور على حطام مروحية الرئيس الإيراني ومرافقيه

وطن – انتشرت لقطات مصورة توثق مشاهد جديدة للحظة العثور على حطام مروحية الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي.

وفي مقطع الفيديو الذي تم تداوله على صعيد واسع، وبثته منصات إعلامية، يأتي المصور من بعيد، ويلتقط صورا تُظهر أثار حريق في قطع الطائرة المحطمة، ويخفي ما بدا أنها جثث لراكبي الطائرة.

من فيديو جديد من لحظة العثور على حطام مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي pic.twitter.com/NCbXPNcKcZ — محمد مجيد الأحوازي (@MohamadAhwaze) May 20, 2024

ولقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما مصرعهم بتحطم مروحية يوم الأحد في محافظة أذربيجان الشرقية.

وكان على متن المروحية إلى جانب الرئيس الإيراني ووزير الخارجية إمام جمعة تبريز آية الله آل هاشم ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي، والعميد سيد مهدي موسوي رئيس وحدة حماية الرئيس الإيراني، وعنصر من الحرس الثوري والطيار ومساعد الطيار ومسؤول فني.

🎥لحظة إخراج ونقل جثامين #الرئيس_الإيراني #ابراهيم_رئيسي ووزير الخارجية والوفد المرافق لهما عقب الوصول إلى موقع تحطم المروحية التي كانوا يستقلونها. pic.twitter.com/qSMYqjOfxt — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 20, 2024

حداد 5 أيام في إيران

بدوره، أعلن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الحداد في البلاد لمدة 5 أيام، بعد وفاة رئيسي والوفد المرافق له.

📷كرسي #الرئيس_الإيراني #ابراهيم_رئيسي فارغاً في اجتماع الحكومة الطارئ صباح اليوم للتباحث بعد وفاته والوفد المرافق بتحطم طائرته الرئاسية . pic.twitter.com/eEl4hB1cpT — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 20, 2024

استعدادات لتشييع جثمان رئيسي

فيما تجري استعدادات لإجراء مراسم تشييع شعبي في تبريز لرئيسي ومن قضوا معه في حادثة تحطم الطائرة.

ومن المقرر أن تُنقل الجثامين بعد ذلك إلى العاصمة طهران، حيث من المتوقّع أن يؤم المرشد الأعلى علي خامنئي الصلاة عليها، قبل الانتقال إلى مشهد، مسقط رأس الرئيس الإيراني الراحل.

دوليا، قدّمت دول عدّة التعازي في الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ومرافققيه، فيما وقف أعضاء مجلس الأمن الدولي دقيقة صمت حدادا.

وقال الرئيس الحالي لمجلس الأمن، سفير موزمبيق بيدرو كوميساريو أفونسو، إن المجلس “يعرب عن تعازيه ومواساته لأسرتيهما وللشعب الإيراني”، وذلك قبل وقوف جميع ممثلي الدول الأعضاء، بمن فيهم مساعد السفير الأميركي روبرت وود.