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مشاهد لافتة لمشاركة حاخامات يهود في مراسم تشييع جثامين الرئيس الإيراني ومرافقيه

بقلم
حاخامات يهود يشاركون في تشييع جثامين الرئيس الإيراني ومرافقيه

وطن – ضجت منصات التواصل الاجتماعي، بلقطات مصورة تظهر مشاركة حاخامات يهود في مراسم تشييع جثامين الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ومرافقيه في طهران.

ونشرت وكالة “تسنيم” مقطع فيديو للحاخامات بعنوان: “حاخامات مناهضون للصهيونية يشاركون في مراسم توديع جثمان الشهيد السيد إبراهيم رئيسي ورفاقه”.

وأظهرت المشاهد، عددا من الحاخامات وهو يسيرون بين الإيرانيين، وسط أجواء من الحزن خلال تشييع جثامين رئيسي ومرافقيه.

تشييع جثامين رئيسي ومرافقيه

ودُفن جثمان الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، الذي لقي مصرعه ومرافقوه في حادث تحطم مروحية.

وجرت مواراة الجثمان الثرى، الخميس، في مرقد الإمام الرضا في مسقط رأس رئيسي بمدينة مشهد شمال شرقي البلاد.

وكانت جثامين رئيسي ومرافقيه المتوفين في الحادث، قد وصلت إلى مطار مشهد الدولي بعد الظهر من بیرجند، عاصمة مقاطعة خراسان الجنوبية شرقي البلاد، حيث أقيمت مراسم جنازة للرئيس الراحل ورفاقه.

3 ملايين مشارك في الجنازة

وتحدث عمدة مدينة مشهد محمد رضا قلندر شريف، لوكالة أنباء “إرنا”، عن أن 3 ملايين شخص على الأقل من مدينة مشهد ومدن أخرى شاركوا في مراسم تشييع الجنازة.

مصرع رئيسي ومرافقيه

ولقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولين آخرين مصرعهم، إثر سقوط مروحيتهم خلال عودتهم من منطقة “خدا آفرين” على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز.

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حاخامات يهود يشاركون في تشييع جثامين الرئيس الإيراني ومرافقيه

مشاهد لافتة لمشاركة حاخامات يهود في مراسم تشييع جثامين الرئيس الإيراني ومرافقيه

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