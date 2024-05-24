رقم حمد الله يعاند رونالدو.. سخرية مما فعله الدون في مبارياته الأخيرة مع النصر

وطن – أثير جدل وتفاعل واسع في السعودية، بعدما واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر، مسلسل إهدار الفرص السهلة.

جاء ذلك خلال مباراة فريقه أمام مضيفه الرياض، مساء الخميس، ضمن الجولة 33 من دوري “روشن” السعودي.

يأتي ذلك بينما يحتاج رونالدو إلى تسجيل هدف واحد فقط ليصل إلى هدفه الـ34 ويعادل الرقم القياسي للمغربي عبد الرزاق حمد الله الهداف، صاحب أكثر معدل تهديفي في موسم واحد في تاريخ الدوري السعودي.

وانفرد رونالدو بمرمى حارس المرمى مارتن كامبانيا في الدقيقة 25 وحاول تسديدة الكرة “لوب” من فوق رأس حارس مرمى الرياض، لكنها مرت بجوار القائم.

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وبعد دقائق، فشل البرتغالي رونالدو، في متابعة كرة عرضية في المرمى.

#رونالدو_مطلب_اتحادي ماتوقع ان فيه لاعب قادر يعوّض حجازي وفيلبي إلا رونالدو واللاعب خبره ونحتاجه الهمه ياجمهور الذهب pic.twitter.com/2lM2PUXJNN — ZA (@JK4) May 23, 2024

وسخر السعوديون من إهدار رونالدو لمثل هذه الفرص، وعبروا عن استغرابهم إزاء ذلك.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 فرصة غريبة مهدرة من الأسطورة كريستيانو رونالدو 😨😨😨😨😨!!pic.twitter.com/i371TydI9W — نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) May 23, 2024

إهدار مماثل أمام النصر

وكان رونالدو قد أضاع رونالدو عدة محاولات تهديفية أمام مرمى المغربي ياسين بونو حارس الهلال، في لقاء “الديربي” الذي انتهى بالتعادل بهدف لمثله، قبل أن يواصل إنهاء الهجمات بشكل غريب أيضا أمام الرياض.

إهدار كريستيانو رونالدو لهذه الفرص السهلة وعجزه حتى الآن عن معادلة رقم حمد الله، أثار تفاعلا وجعل البعض يسخر من ذلك.