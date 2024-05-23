الاحتلال ينسحب من جنين.. هذا ما خلفه عدوان استمر يومين واحتفاء بما أنجزه المقاومون

وطن – انسحب جيش الاحتلال، فجر الخميس، من مدينة جنين ومخيمها الواقع في شمال الضفة الغربية، بعد عملية عسكرية واسعة استغرقت يومين.

وأسفرت العملية العسكرية الإسرائيلية عن استشهاد 12 فلسطينيا. وبذلك، يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا على أيدي قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة والقدس إلى 517 شخصاً منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

الطفل وسيم جرادات، 15 عاماً، استشهد في مخيم جنين والسبب القاءه الحجارة على جنود الارهاب الاسرائيلي . قتل لهذا السبب ، قتلته اسرائيل الحقيرة والقذرة من أجل الحجارة . pic.twitter.com/ZGONFD7H7c — Tamer | تامر (@tamerqdh) May 22, 2024

وخلال العدوان على جنين، عملت آليات قوات الاحتلال منذ بداية دخول المدينة، على تجريف الطرق خشية وجود عبوات مزروعة فيها، وإزاحة الركام جانباً، وأحدثت دماراً كبيراً في البنى التحتية للمدينة.

ودمّرت الجرافات العسكرية أجزاءً كبيرة من الشوارع المحيطة بالمخيم وعدداً من المركبات داخله.

“جرّدوهم من ملابسهم”.. مشاهد متداولة توثق اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلية على معتقلين خلال العدوان المتواصل على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة pic.twitter.com/Bo5MCUcgxH — TRT عربي (@TRTArabi) May 22, 2024

كما دمّرت جرافات الاحتلال دوار “الشهيد جورج حبس” في محيط مقهى النباتات في مركز مدينة جنين، ودوار الشهيد عمر نايف.

وحوّلت قوات الاحتلال، عشرات المنازل في أحيائها والمخيم إلى نقاط عسكرية، وسط اندلاع مواجهات عنيفة مع سماع دوي انفجارات ضخمة.

جنود إسرائيليون: لم نجد فرقا كبيرا بين ما واجهناه بغزة وما نواجهه الآن في جنين#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/2aD7BLoht1 — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) May 23, 2024

وفرض جيش الاحتلال طوقاً أمنياً على مخيم جنين، وإجراءاتٍ مشددة على المواطنين الذي حاولوا النزوح من المخيم، وعلى مركبات الإسعاف التي حاولت الوصول للمصابين.

وتحدث جيش الاحتلال عن وقوع تبادل لإطلاق النار بين قوات ومقاومين، وزعم مصادرته معدات عسكرية وعثوره على عبوات ناسفة كانت مزروعة بهدف إلحاق الضرر بقواته.

يأتي هذا فيما قالت “كتيبة جنين” إنَّ مقاتليها تصدوا لقوات الاحتلال بالأسلحة، وتمكنوا من تفجير عدد كبير من العبوات الناسفة المعدة مسبقاً في الآليات العسكرية.

مخلفات المحتل بعد أن انكسر أمام بأس أولياء الله في جنين عبوات أولياء الله صهرت مصفحاته وفكَّكت مدرعاته وأهلكت جنوده pic.twitter.com/wuDwr6rrbj — د.حذيفة عبدالله عزام (@huthaifaabdulah) May 23, 2024

واحتفى الكثيرون بما أنجزه المقاومون في مخيم جنين، لا سيما تمكنهم من تدمير آليات الاحتلال.

هذا ما بقي من آلية النمر فخر الصناعة ” الاسرائيلية ” والتي دخلت جنين

بالمناسبة تم الترويج لها على انها اسطورة في السعودية والامارات pic.twitter.com/1FOUcLdgXy — أركـــــــــان (@ar2aan) May 23, 2024

وكان جيش الاحتلال قد بدأ عدوانه على جنين ومخيمها يوم الثلاثاء، قبل أن يوسِّعه يوم الأربعاء، وفرض حصارا ومداهمة لمنازل فلسطينيين، مع اقتحام عدة أحياء.

تصعيد العنف ضد الفلسطينيين

ويعمل الاحتلال والمستوطنون على تصعيد الاعتداءات والجرائم بحق الفلسطينيين، ما أدى أيضا إلى إصابة نحو 5 آلاف فلسطيني، واعتقال أكثر من 8 آلاف و810، وفق أرقام رسمية فلسطينية.