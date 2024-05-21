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مجزرة إسرائيلية في جنين وسقوط عدد من الشهداء في “عدوان كبير” والمقاومة تشتبك

بقلم
اقتحام جنين

وطن – أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، سقوط سبعة شهداء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مخيم جنين.

وقال آخر تحديث صادر عن وزارة الصحة، إن سبعة فلسطينيين استُشهدوا فيما أصيب تسعة آخرون أصيبوا برصاص الاحتلال في جنين، بينهم إثنان بحالة خطيرة.

وأحد الشهداء هو الطبيب أسيد كمال جبارين – اختصاصي الجراحة في مستشفى جنين الحكومي، والمحاضر في كلية طب الأسنان في الجامعة العربية الأميركية في جنين.

وتعاملت طواقم الإسعاف مع الكثير من الإصابات في جنين، معظمها من طلاب المدارس.

شهداء جنين
شهداء جنين جراء الاقتحام العسكري الكبير للمدينة والمخيم

وكان جيش الاحتلال قد أعلن بدء عملية عسكرية في جنين، صباح اليوم، ودفع بتعزيزات إضافية في وقت لاحق.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، وسيرت آلياتها في شوارع جنين، وحيفا، ونابلس، وطريق برقين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، تركزت في محيط مخيم جنين، وواد برقين.

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اشتباكات مسلحة

واندلعت اشتباكات مسلحة، بين مقاومين فلسطينيين وقوات من الجيش الإسرائيلي عقب اقتحام مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكر شهود عيان أنّ قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المدينة قبل أن تواجه اشتباكات مع فلسطينيين.

وقالت كتيبة جنين – سرايا القدس، إنها استهدفت قوات الاحتلال المتقدمة بمنطقة الوكالة في جنين بعبوة ناسفة.

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