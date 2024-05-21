مجزرة إسرائيلية في جنين وسقوط عدد من الشهداء في “عدوان كبير” والمقاومة تشتبك

وطن – أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، سقوط سبعة شهداء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مخيم جنين.

وقال آخر تحديث صادر عن وزارة الصحة، إن سبعة فلسطينيين استُشهدوا فيما أصيب تسعة آخرون أصيبوا برصاص الاحتلال في جنين، بينهم إثنان بحالة خطيرة.

صباح اليوم ، بدأ جيش الارهاب الاىىىرائيلي عدوان موسع على مخيم جنين ، استطاع الاسعاف الفلسطيني من الوصل إلى سبعة شهداء وتسعة اصابات بينهم اثنين في حالة خطيرة .

والمقاومة الفلسطينية تتصدى لهذا العدوان الان داخل ازقة جنين . pic.twitter.com/kQl3qMZhg3 — Tamer | تامر (@tamerqdh) May 21, 2024

وأحد الشهداء هو الطبيب أسيد كمال جبارين – اختصاصي الجراحة في مستشفى جنين الحكومي، والمحاضر في كلية طب الأسنان في الجامعة العربية الأميركية في جنين.

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القوات الإسرائيلية تقتل الطفل محمود حمادنه عندما كان يستقل دراجتة في

احد شوارع جنين . pic.twitter.com/S4CyJvSgMN — موشي يائير יאיר משה (@mosha3324) May 21, 2024

وتعاملت طواقم الإسعاف مع الكثير من الإصابات في جنين، معظمها من طلاب المدارس.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن بدء عملية عسكرية في جنين، صباح اليوم، ودفع بتعزيزات إضافية في وقت لاحق.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، وسيرت آلياتها في شوارع جنين، وحيفا، ونابلس، وطريق برقين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، تركزت في محيط مخيم جنين، وواد برقين.

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اشتباكات مسلحة

واندلعت اشتباكات مسلحة، بين مقاومين فلسطينيين وقوات من الجيش الإسرائيلي عقب اقتحام مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

انفجار عبوة ناسفة بآليات الاحتلال في حي الهدف على أطراف مخيم جنين.. التفاصيل مع مراسل العربي عميد شحادة@Amid_48_Shehade pic.twitter.com/w8Hkshey8k — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 21, 2024

وذكر شهود عيان أنّ قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المدينة قبل أن تواجه اشتباكات مع فلسطينيين.

وقالت كتيبة جنين – سرايا القدس، إنها استهدفت قوات الاحتلال المتقدمة بمنطقة الوكالة في جنين بعبوة ناسفة.