ليبي يطلق النار في محكمة على متهم بقتل شقيقه.. حقيقة فيديو أثار ضجة

وطن – أثيرت ضجة واسعة على مدار الساعات الماضية، بعد تداول مقطع فيديو في ليبيا زعم ناشروه أنّه يظهر شاباً ليبياً يحاول إطلاق النار داخل قاعة محكمة على متّهم بقتل شقيقه.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول (الذي تم حذفه لاحقا)، رجلاً يتقدّم نحو ما يبدو أنّها خشبة مسرحٍ رافعاً صوته احتجاجاً على حكم بالبراءة بحقّ قاتل أخيه، ثمّ يرفع مسدّسه ويركض نحو المنصّة.

وجاء في التعليق المرافق للفيديو لإطلاق النار في محكمة ليبية أنّ الرجل انتقم بنفسه ممن قتل شقيقه الوحيد بعد أن برّأته المحكمة، وكُتب أنّه مصوّر في ليبيا بتاريخ 16 مارس 2024.

حقيقة الفيديو المتداول

إلا أنّ الفيديو ليس مشهداً حقيقياً بل تمثيلياً عُرض في جامعة ليبيّة ضمن مسابقة “المحكمة الصوَريّة”، القائمة على تمثيل مشاهد افتراضيّة قد تحصل في قاعات المحاكم.

بعد تقطيع الفيديو إلى مشاهد ثابتة، أرشد البحث إلى نسخة أقدم وأوضح منه منشورة في حسابٍ على موقع تيك توك، قبل قرابة سنة.

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ويتوافق ذلك مع ما جاء في عدد من تعليقات المستخدمين التي أشارت إلى أنّ المشهد يعود لـ”محكمة صوريّة في كليّة القانون”.