الشاعر القطري ابن الذيب يسخر من نواب الكويت بعد تعليق مجلس الأمة ويثير جدلا (فيديو)

وطن – أثار الشاعر القطري محمد بن الذيب موجة جدل واسعة بين ناشطي مواقع التواصل في الساعات الأخيرة، بسبب سخريته من نواب الكويت بعد تعليق مجلس الأمة منذ أيام بطريقته الشعرية المعهودة.

وظهر ابن الذيب في مقطع فيديو وهو يردد إحدى قصائده على طريقة الشيلات الخليجية ويلوح بمسبحة بيده “يا ليلاه يا ليلة يا لالال .. مجلس غرامي يا غلا لا تتركا معلق .. وتكفي تراني لا نويت.”

وأضاف: “والله لأشب النار وسط المعركة .. تحسب اني مثل نواب الكويت”.

” تحيا الكويت ”

، خمسون عضو يصعدون إلى منصة البرلمان بأمر الشعب فقط الشعب لا غيره، هذه هي الإنتخابات النزيهه وليست إنتخاباتنا الكرتونية اللتي أنتقصت من وطنيتنا وسجن أحرار الرجال من أجلها ظلما وعدوانا فقبح الله الفاعل والراضي والخانع — محمد ابن الذيب (@mbinaltheeb) September 29, 2022

وكان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد، قد أصدر أمرا أميريا قبل أيام أحدث ضجة وجدلا واسعا، قضى بحل مجلس الأمة الكويتي وتعليق العمل ببعض مواد الدستور لفترة لا تتخطى 4 سنوات.

وأثارت قصيدة ابن الذيب غضب العديد من الكويتيين الذين هاجموه في تعليقاتهم وردودهم عليه.

ابن الذيب يسخر من نواب الكويت

ولم يتبين سبب أو دوافع الشاعر القطري المثير للجدل في السخرية من مجلس الأمة الكويتي، رغم أن ابن الذيب ذاته امتدح هذا المجلس وانتخاباته في 30 سبتمبر 2022.

وكانت محكمة أمن الدولة بقطر قد حكمت في، مايو 2022، بالسجن المؤبد على الشاعر محمد ابن الذيب الذي يواجه تهمة التطاول على رموز الدولة والتحريض على نظام الحكم.

وأعلنت المحكمة القطرية آنذاك حكمها على ابن الذيب المقيم خارج قطر وعدد من المعتقلين على خلفية الاحتجاج على القانون الانتخابي، وحكم على ابن الذيب بالمؤبد.

مدح عبد الله بن زايد

وكان ابن الذيب ظهر في فيديو أثار جدلا واسعا منذ أيام امتدح فيه عبد الله بن زايد وزير خارجية الإمارات، زاعما أنه يحرص على خدمة القضية الفلسطينية ودعمها، ما عرضه لانتقادات حادة خاصة وأن موقف الإمارات المطبعة مع الاحتلال من قضية فلسطين معروف.

وظهر “ابن الذيب” في مقطع فيديو نشره على حسابه عبر منصة إكس-تويتر سابقاً، وهو يردد: “يا شيخ عبد الله ولد زايد الجيل.. هذا بموقفك العروبي تعدى بهامته مواقع الجدي وسهيل.”

وكان الشاعر القطري يعلق على بيان الخارجية الإماراتية الذي نشره عبدالله بن زايد، عن استنكار الإمارات لتصريحات نتنياهو حول دعوة أبوظبي للمشاركة في إدارة مدنية لقطاع غزة القابع تحت الاحتلال الإسرائيلي.