مدح الشاعر القطري محمد ابن الذيب لعبد الله بن زايد يثير الجدل.. ما القصة؟ (فيديو)

وطن – في فيديو أثار جدلا واسعا مدح الشاعر القطري محمد ابن الذيب، عبد الله بن زايد وزير خارجية الإمارات، زاعما أنه يحرص على خدمة القضية الفلسطينية ودعمها، ما عرضه لانتقادات حادة خاصة وأن موقف الإمارات المطبعة مع الاحتلال من قضية فلسطين معروف.

وظهر “ابن الذيب” في مقطع فيديو نشره على حسابه عبر منصة إكس-تويتر سابقاً، وهو يردد: “يا شيخ عبد الله ولد زايد الجيل.. هذا بموقفك العروبي تعدى بهامته مواقع الجدي وسهيل.”

ابن الذيب يمدح عبدالله بن زايد

وكان الشاعر القطري يعلق على بيان الخارجية الإماراتية الذي نشره عبدالله بن زايد، عن استنكار الإمارات لتصريحات نتنياهو حول دعوة أبوظبي للمشاركة في إدارة مدنية لقطاع غزة القابع تحت الاحتلال الإسرائيلي.

“اللهم فرج على على د راشد ابو شريدة و د هزاع ابو شريدة”

،#محمد_ابن_الذيب الى وزير خارجية الامارات عبدالله بن زايد شكرا من شاعر عربي مسلم إنسان فالمقام الأول

العربي المحب للقضية الفلسطينيه الذي لايخضع للحزبية وليس له أجندات خاصة يثلج صدره كل موقف عربي حازم وواضح كما يحزنه كل… pic.twitter.com/lNtjDlHVzh — محمد ابن الذيب (@mbinaltheeb) May 11, 2024

وتابع محمد ابن الذيب مشيدا بوزير خارجية الإمارات ومتجاهلا لدوره التطبيعي مع الاحتلال وتبني رواية إسرائيل ضد حماس في الأمم المتحدة من قبل أبوظبي: “تستاهل إعجاب القصيدة.. المفدى شكراً يا عبد الله على كل تفصيل.”

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“رموز التصهين”

وتباينت ردود وتعليقات مستخدمي “إكس” حول هذه القصيدة الركيكة للشاعر ابن الذيب بصورها وألفاظها وتعابيرها الهجينة، ونبرة النفاق التي تغلفها، حسب وصفهم.

وعلق د. تاج السر عثمان مخاطباً الشاعر المتملق: “لا يمكنك أن تمتطي تيار المقاومة وفي ذات الوقت تتملق لرموز التصهين!”

لا يمكنك أن تمتطي تيار المقاومة وفي ذات الوقت تتملق لرموز التصهين!

كيف استطعت أن ترى مجرد تغريدة استنكار لهذا الشخص ولم تر انبطاح دولته وهو نفسه عرّاب التطبيع ويقيم علاقات تكاملية في السياسة والاقتصاد والأمن مع اسرائيل؟ بل ويتآمر على المقاومة التي تشيد بها بوجهك الآخر

العب غيرها — د. تاج السر عثمان (@tajalsserosman) May 11, 2024

وعقب ” أبو محمد القحطاني”:” لم يكن لهذه القصيدة داع وليست في مكانها.. القصائد ليس وقتها الآن والتصيد ع الماء العكر”.

وتابع في إشارة إلى تملق الشاعر القطري ابن الذيب للإمارات:”إن كان لك رزق الله يجيبه لكن لا تتخلى عن موقفك ومبادئك”.

م كان لها داعي ولا ف مكانها والقصايد مب وقتها الحين والتصيد ع الماء العكر ،

إن كان لك رزق الله يجيبه لكن لا تتخلى عن موقفك ومبادئك — ابو محمد القحطاني (@MXVsWkzopo6g6Ee) May 11, 2024

وقال آخر: “لم يحالفك الحظ في هذه الإشادة ولكن أنا شخصيا التمس لك العذر وقدر ذكاءك ومعرفتك من أين تؤكل الكتف”.

وأضاف:” أتمنى صدور عفو أميري قطري عنك وعن آل أبو شريدة”.

لم يحالفك الحظ في هذه الإشادة ولكن أنا شخصيا التمس لك العذر وقدر ذكاءك ومعرفتك من أين تؤكل الكتف أتمنى صدور عفو أميري قطري عنك وعن آل أبو شريده. — اعوج عدل (@bhfiCABfYhgnaEw) May 11, 2024

وعقب حساب باسم “سيكوريتي”: “الخليج في طريقه للتقارب لم يعد ينفعك أسلوبك القديم تسترزق من طرف وتعمل ثورياً على الطرف الآخر”.

وقال صاحب حساب “الدركادو”بنبرة استهجان مخاطباً الشاعر ابن الذيب:” لك الف وجه ووجه يوم تمدح نصر الله وحزبه ويوم تمجد قاسم سليماني.. والآن مع المطبعين بسبب الامارات والمطبعين واتفاقياتهم مع إسرائيل واليهود يسرحون ويمرحون ع جثث الفلسطينيين.”

وكانت محكمة الجنايات في قطر قد أصدرت في مايو 2022، حكما بالسجن المؤبد ضد كل من هزاع على هزاع سالم ابوشريده، وراشد على هزاع سالم ابوشريده، محمد راشد حسن ناصر العجمي، ومحمد حمد محمد فطيس المري (الشاعر القطري محمد ابن الذيب المقيم في الامارات)، بتهمة تهديد أمن واستقرار الدولة والتخابر مع جهات ودول خارجية.