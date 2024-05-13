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مدح الشاعر القطري محمد ابن الذيب لعبد الله بن زايد يثير الجدل.. ما القصة؟ (فيديو)

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مدح الشاعر القطري محمد ابن الذيب لعبد الله بن زايد يثير الجدل

وطن – في فيديو أثار جدلا واسعا مدح الشاعر القطري محمد ابن الذيب، عبد الله بن زايد وزير خارجية الإمارات، زاعما أنه يحرص على خدمة القضية الفلسطينية ودعمها، ما عرضه لانتقادات حادة خاصة وأن موقف الإمارات المطبعة مع الاحتلال من قضية فلسطين معروف.

وظهر “ابن الذيب” في مقطع فيديو نشره على حسابه عبر منصة إكس-تويتر سابقاً، وهو يردد: “يا شيخ عبد الله ولد زايد الجيل.. هذا بموقفك العروبي تعدى بهامته مواقع الجدي وسهيل.”

ابن الذيب يمدح عبدالله بن زايد

وكان الشاعر القطري يعلق على بيان الخارجية الإماراتية الذي نشره عبدالله بن زايد، عن استنكار الإمارات لتصريحات نتنياهو حول دعوة أبوظبي للمشاركة في إدارة مدنية لقطاع غزة القابع تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع محمد ابن الذيب مشيدا بوزير خارجية الإمارات ومتجاهلا لدوره التطبيعي مع الاحتلال وتبني رواية إسرائيل ضد حماس في الأمم المتحدة من قبل أبوظبي: “تستاهل إعجاب القصيدة.. المفدى شكراً يا عبد الله على كل تفصيل.”

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“رموز التصهين”

وتباينت ردود وتعليقات مستخدمي “إكس” حول هذه القصيدة الركيكة للشاعر ابن الذيب بصورها وألفاظها وتعابيرها الهجينة، ونبرة النفاق التي تغلفها، حسب وصفهم.

وعلق د. تاج السر عثمان مخاطباً الشاعر المتملق: “لا يمكنك أن تمتطي تيار المقاومة وفي ذات الوقت تتملق لرموز التصهين!”

وعقب ” أبو محمد القحطاني”:” لم يكن لهذه القصيدة داع وليست في مكانها.. القصائد ليس وقتها الآن والتصيد ع الماء العكر”.

وتابع في إشارة إلى تملق الشاعر القطري ابن الذيب للإمارات:”إن كان لك رزق الله يجيبه لكن لا تتخلى عن موقفك ومبادئك”.

وقال آخر: “لم يحالفك الحظ في هذه الإشادة ولكن أنا شخصيا التمس لك العذر وقدر ذكاءك ومعرفتك من أين تؤكل الكتف”.

وأضاف:” أتمنى صدور عفو أميري قطري عنك وعن آل أبو شريدة”.

وعقب حساب باسم “سيكوريتي”: “الخليج في طريقه للتقارب لم يعد ينفعك أسلوبك القديم تسترزق من طرف وتعمل ثورياً على الطرف الآخر”.

وقال صاحب حساب “الدركادو”بنبرة استهجان مخاطباً الشاعر ابن الذيب:” لك الف وجه ووجه يوم تمدح نصر الله وحزبه ويوم تمجد قاسم سليماني.. والآن مع المطبعين بسبب الامارات والمطبعين واتفاقياتهم مع إسرائيل واليهود يسرحون ويمرحون ع جثث الفلسطينيين.”

وكانت محكمة الجنايات في قطر قد أصدرت في مايو 2022، حكما بالسجن المؤبد ضد كل من هزاع على هزاع سالم ابوشريده، وراشد على هزاع سالم ابوشريده، محمد راشد حسن ناصر العجمي، ومحمد حمد محمد فطيس المري (الشاعر القطري محمد ابن الذيب المقيم في الامارات)، بتهمة تهديد أمن واستقرار الدولة والتخابر مع جهات ودول خارجية.

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