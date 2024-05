عدو الحجاب وشكك بالآخرة.. فراس السواح إلى مركز “تكوين” لمواصلة التشكيك بثوابت الإسلام بدعم إماراتي (فيديو)

وطن – ما إن أعلن عن تأسيس مركز “تكوين” التي اتهمت بأنها تسعى للتشكيك بالسنة النبوية وترويج الإلحاد وفجرت غضبا واسعا بين المصريين والمسلمين حول العالم، حتى قفز اسم الباحث السوري المثير للجدل “فراس السواح” كأحد مؤسسيها.

ولم يكن ذلك مستغرباً فلطالما عُرف السواح الذي اقتصر عمله على ترجمة الكتب المتعلقة بالأساطير القديمة بتزييف الوقائع التاريخية، ومحاربته للإسلام والتشكيك بثوابته، بدءا من انتقاده للحجاب ومروراً الجنة والنار ووجود حياة بعد الموت. وتشكيكه بوجود عدد من الأنبياء وإنكاره لحادثة الإسراء والمعراج الواردة في القرآن الكريم زاعماً أنها أسطورة.

وصولاً إلى شتمه للقائد الإسلامي “صلاح الدين الأيوبي” ولم يترك فرصة للطعن بالإسلام إلّا واستغلّها لتحقيق شهرة زائفة بعد أن انحسرت عنه الأضواء في السنوات الأخيرة.

وكان فراس السواح في مقابلة مع قناة “الحرّة” الأمريكية، ادعى أن المسجد الأقصى المذكور في القرآن لم يكن في القدس، وأن الخليفة عبد الملك بن مروان كان قد قرر بناء مكان مقدس في القدس وأسماه الأقصى.

وتابع هذيانه بأن الصراع على المسجد الأقصى لعبة سياسية صنعها عبدالملك بن مروان، ولا يوجد مبرر للصراع على المسجد.

الاستاذ فراس السواح: ادم ليس له وجود تاريخي

وأن القصص الدينية يجب أن لا تؤخذ بحرفية يجب أن ننظر إليها كرموز

Firas Al-Sawah: Adam has no historical existence Religious stories should not be taken literally, we should look at them as symbols pic.twitter.com/XjJHNUEqhU

