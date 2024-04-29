مشاهد من العُرس الأسطوري.. من هو الملياردير الذي أقام حفل زفافه بالأهرامات؟

وطن – أثيرت ضجة واسعة بسب حفل زفاف وُصف بالأسطوري للملياردير الأمريكي من أصل هندي أنكور جين، على عارضة الأزياء الشهيرة أريكا هاموند.

وأقيم حفل الزفاف الرئيسي في منطقة الأهرامات، فيما استمرت مراسم الزفاف أربعة أيام في العديد من المناطق الأثرية بالقاهرة، بحضور 130 ضيفا.

وكانت الليلة الافتتاحية في قصر محمد علي، تحت شعار “القاهرة الحديثة”، حضرها شخصيات مهمة، منهم لانس باس وزوجته مايكل تورشين، وروبن ثيك وزوجته أبريل لوف جيري، والمستثمر كيفن أوليري وزوجته ليندا، والمؤثرة سيرينا كريجان، والعديد من السياسيين ورجال الأعمال البارزين.

ونشر أنكور جين صورا من حفل زفافه مصاحبة لتعليق، يقول فيه: “شكرًا لكل من جاء للاحتفال معنا، العديد من الصور والذكريات من حفل الزفاف الذي كان خلال الأيام الماضية، وشكرا لجميع الأشخاص الذين جعلوا حفل زفافنا ممكنًا”.

من هو أنكور جين؟

أنكور جين هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “بيلت ريوردز”، وبرنامج “كايروس”، وهو أول برنامج يسمح للمستأجرين بكسب نقاط على الإيجار وبناء طريق نحو ملكية المنازل.

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كما تم اختيار أنكور كقائد عالمي شاب من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2011، وفي وقت سابق.

أما زوجته فهي عارضة أزياء ومدربة للياقة البدنية كما أنها نجمة WWE للمصارعة.

تفاصيل حفل الزفاف

بدوره، كشف وزير الآثار المصري السابق زاهي حواس، تفاصيل حفل زفاف الملياردير الأمريكي، قائلا لوسائل إعلام محلية: “هو صديقي ودعوته لإقامة حفل زفافه في مصر، وقد استمر لمدة أربعة أيام، وعزم عددًا من رجال الأعمال، والمطربين والمشاهير، وكان الأمر أشبه بالمهرجان المصري على أعلى مستوى”.

وأضاف: “أول يوم كان في قصر محمد علي باشا بالمنيل، وثاني يوم أقام حفلا ضخما بالمتحف المصري الكبير، واليوم الثالث نظم حفلا مكان حفلات الصوت والضوء، وهو المكان الذي عقدا فيه عقد الزفاف، ثم انتقل الحفل إلى منطقة البانوراما بالهرم، وفي اليوم الرابع أقاما حفلا في جزيرة أبوالدهب”.