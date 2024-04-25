“التوزيع العادل للثروة”.. وئام وهاب يلمز محمد بن سلمان ويثير جدلا

وطن – دأب الوزير اللبناني السابق، ورئيس حزب التوحيد وئام وهاب في الأيام الأخيرة على نشر تغريدات على حسابه في موقع”إكس”، ينتقد فيها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي اعتاد في مجالسه الحديث عن الفساد في لبنان، حسب زعمه.

وغرد وهاب في لمز صريح لمحمد بن سلمان، الأمير المثير للجدل: “إذا حاكم عربي لديه يخت بـ٥٠٠ مليون دولار ولوحة فنية بنفس السعر وقصر في فرنسا ب٤٠٠ مليون يورو.. هل يحق له أن يتحدث عن الفساد ويهاجم في مجالسه دولاً عربية يقول إنها فاسدة ومنها لبنان؟”

إذا حاكم عربي لديه يخت ب٥٠٠ مليون دولار ولوحة فنية بنفس السعر وقصر في فرنسا ب٤٠٠ مليون يورو . هل يحق له أن يتحدث عن الفساد ويهاجم في مجالسه دولاً عربية يقول إنها فاسدة ومنها لبنان . لبنان بلد فيه فاسدين صحيح ولكن فيه شرفاء لا يقبلون كلامك ولا يحتاجون لمالك ثم إذا لم تكن أنت… — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) April 24, 2024

وزعم وئام وهاب المقرّب من حزب الله ونظام الأسد أيضا، أن لبنان بلد فيه فاسدين ولكن فيه شرفاء لا يقبلون كلام ابن سلمان ولا يحتاجون لماله دون أن يذكره بالاسم .

من أين تأتي بالمال؟

وتابع المسؤول اللبناني السابق مخاطباً ابن سلمان:” إذا لم تكن أنت فاسداً من أين تأتي بكل هذا المال من أجل مقتنيات لا قيمة لها أو تستعملها مرة في السنة وتزيد الضرائب على شعبك.”

وتابع وهاب: “نريد أن نخبرك بأننا بدأنا تنظيم معركة تشمل كل الوطن العربي عنوانها التوزيع العادل للثروة”.

وفي تغريدة أخرى ادعى وئام وهاب أن متابعي تغريدته عن الأمير بلغ عددهم أكثر من مليون متابع وهذا –حسب زعمه- يعني أن الرأي العام العربي تهمه مسألة توزيع الثروة.

وبطريقة “طبيخ الشحاذين “ليتحدث عما قال أنها المناطق الفقيرة في السعودية التي هي ليست الرياض فحسب وليست 50 ألأف شاب وفتاة تفرحهم الحفلات بل مناطق محرومة وفقيرة وليس فيها خدمات.”

واستدرك أن الشعب السعودي شعب طيب ورائع وكريم، ولذلك يجب أن يكون هناك توزع عادل للثروة وتخفيض للضرائب.

وليست المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول لبناني بكلام اعتُبر مسيئا للدول الخليجية ولزعمائها، إذ سبق لوزير الإعلام السابق جورج قرداحي، ولوزير الخارجية السابق شربل وهبه، أن تسببا بأزمة دبلوماسية بين لبنان والسعودية وبعض الدول الخليجية.

زفاف ابنه في بيروت

وكان وئام الوهاب الذي ينتقد البذخ في السعودية قد احتفل في أيلول 2021 بزفاف ابنه وذلك بحضور 400 مدعو بصورة باذخة مما أثار موجة من الانتقادات بين اللبنانيين على وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت يعاني فيه اللبنانيون من الجوع والفقر بسبب الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي تجتاح البلاد منذ عامين.

وعبر نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي عن غضبهم من الأسلوب الذي يتعامل به النواب والوزراء وذوو السلطة مع اللبنانيين في هذه الظروف الصعبة.

مهاجمة المقاومة في فلسطين

وعرف “وهاب” بمواقفه الداعمة للنظام السوري، وقد أسس سنة 2006 تيار التوحيد الذي ينتمي إلى قوى 8 آذار، التي تضم عدة قوى سياسية أهمها حزب الله وحركة أمل والحزب الديمقراطي اللبناني وتيار المردة.

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كما عرف بهجومه على رموز المقاومة الفلسطينية وقيادات حماس طوال السنوات الماضية انسجاماً مع موقف النظام السوري منهم. وفي مايو أيار 2017 هاجم وئاب وهاب، خالد مشعل وغرّد عبر تويتر قائلاً: “ليست فلسطين ملكاً لخالد مشعل.. ليبيعها في سوق النخاسة”.

ليست فلسطين ملكاً لخالد مشعل

ليبيعها في سوق النخاسه. — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) May 1, 2017

كما هاجم في سبتمبر 2020 رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” اسماعيل هنية، أثناء زيارة قام بها إلى لبنان آنذاك.

وغرد على حسابه في موقع”إكس”-تويتر سابقاً: “دفعت سوريا ثمناً كبيراً دفاعاً عن حماس وحركات المقاومة وكان رد الجميل التآمر على سوريا والمشاركة في تدميرها كما هي مدرسة الأخوان وأردوغان في الغدر.“