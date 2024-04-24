“قتل برصاصة بندقية الغول” .. لحظة قنص ضابط إسرائيلي في بيت حانون وهروب زملائه

بثت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، مساء الأربعاء، توثيقاً لعملية قنص ضابط بجيش الاحتلال الإسرائيلي، شمال بيت حانون شمال قطاع غزة.

ووفق الفيديو الذي بثته القسام عبر حسابها على تلغرام، فإنّ العملية وقعت يوم الـ22/نيسان الجاري.

قنص ضابط إسرائيلي ومقتله في بيت حانون

ويظهر في المقطع أحد مقاتلي القسام وهو يرصد تحركات مجموعة من جنود الاحتلال، قبل أن يطلق رصاصة واحدة، من بندقية الغول، لتصيبَ الضابط الإسرائيلي بشكلٍ مباشر، ويسقط صريعاً، بينما فرّ من كانَ حوله من جنود.

عــاجــل | كتائب القسام تنشر مشاهد من عملية قنص ضابط صهيوني شمال بيت حانون شمال قطاع غزة. #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/PMjOTqgnz4 — رضوان الأخرس (@rdooan) April 24, 2024

وأمس الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال مقتل جندي احتياط إسرائيلي، متأثرًا بجروح خطيرة أصيب بها قنصًا في بيت حانون شمال قطاع غزة.

وبحسب ناطق عسكري إسرائيليـ فإن الجندي “سالم الخربشات”، وهو بدوي من سكان النقب، أصيب برصاصة قناص فلسطيني خلال اقتحام بيت حانون.

جيش الاحتلال يعترف بمقتل جندي في وحدة قصاصي الأثر (كلب أثر) يدعى سالم خريشات في معارك بيت حانون. يزجون بأمثاله من العملاء في الصفوف الأمامية ليتلقوا الضربات عن الصهاينة ثم ينسبون "الفضل والانتصارات" المزعومة لكتيبة نيتسح يهودا التي كان إعلامهم يتكلم عن "بطولاتها"…. pic.twitter.com/bnE30ovdXm — yaseenizeddeen (@yaseenizeddeen) April 24, 2024

وأشار الناطق إلى أن القتيل هو من وحدة قصاصي الأثر في جيش الاحتلال.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يوم الثلاثاء (23/4/2024)، يومها الـ200 على التوالي، مع تواصل القصف والمجازر الاسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين، في حين ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 34.183 والجرحى إلى 77.143 منذ 7 أكتوبر. وفق وزارة الصحة بغزة

في المقابل، بلغ عدد قتلى الجيش الإسرائيلي خلال هذه الحرب 605، منهم 260 منذ بدء العملية البرية. في حين بلغ عدد الجنود المصابين منذ بدء الحرب على غزة 3294، بينهم 1583 أصيبوا منذ بدء العملية البرية.