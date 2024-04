تصادم مروحيتين ماليزيتين ومقتل كل من فيهما.. لقطات تحبس الأنفاس تظهر لحظة الكارثة

وطن – سقط عشرة قتلى على الأقل، إثر تحطم مروحيتين عسكريتين ماليزيتين بعد تصادمهما خلال تدريب على عرض للبحرية الملكية الماليزية.

وأظهرت لقطات مصورة، انتشرت على منصّات التواصل الاجتماعي، مروحيات تحلّق في تشكيل واحد على علو منخفض فوق ملعب لوموت استعدادًا لاحتفالات للقوات البحرية في مايو/أيار.

Rest in peace to the departed souls, may their families find peace to their hearts soon.

Two Navy Choppers Collided during training in Malaysia, 10 Killed

وبدا أن إحدى المروحيات احتكت بشفرات الدوار الخلفي لطوافة أخرى، مما تسبب في خروجهما عن السيطرة وسقوطهما، إلى أن تحطمتا في مكان غير ظاهر في الفيديو.

وسُمعت أصوات شهود عيان في المكان وهم يردّدون “الله، الله، الله”.

Two military helicopters collided into each other in midair in Lumut, Malaysia.

The Perak fire and rescue department has confirmed that 10 people died after two Royal Malaysian Navy helicopters collided and crashed in Lumut, Perak.

