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تصادم مروحيتين ماليزيتين ومقتل كل من فيهما.. لقطات تحبس الأنفاس تظهر لحظة الكارثة

بقلم
اصطدام مروحيتين في ماليزيا ومقتل كل من فيهما

وطن – سقط عشرة قتلى على الأقل، إثر تحطم مروحيتين عسكريتين ماليزيتين بعد تصادمهما خلال تدريب على عرض للبحرية الملكية الماليزية.

وأظهرت لقطات مصورة، انتشرت على منصّات التواصل الاجتماعي، مروحيات تحلّق في تشكيل واحد على علو منخفض فوق ملعب لوموت استعدادًا لاحتفالات للقوات البحرية في مايو/أيار.

وبدا أن إحدى المروحيات احتكت بشفرات الدوار الخلفي لطوافة أخرى، مما تسبب في خروجهما عن السيطرة وسقوطهما، إلى أن تحطمتا في مكان غير ظاهر في الفيديو.

وسُمعت أصوات شهود عيان في المكان وهم يردّدون “الله، الله، الله”.

تفاصيل الحادث

وقال قائد العمليات في دائرة الإطفاء والإنقاذ سهيمي محمد سهيل: “ارتطمت المروحيتان كلّ منهما بالأخرى خلال تحليق تدريبي، وأكدت الفرق الطبية مقتل كلّ الأشخاص الـ10 الذين كانوا على متنهما”.

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بيان البحرية الماليزية

يأتي هذا فيما أفادت البحرية الماليزية في بيان، بأن الحادث وقع في قاعدة لوموت البحرية في ولاية بيراك الغربية الساعة 9:32 صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

وقالت: “تم التأكد من وفاة جميع الضحايا في مكان الحادث قبل إرسالهم إلى مستشفى قاعدة لوموت العسكرية للتعرف عليهم”.

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