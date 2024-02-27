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فيديو مرعب .. طائرة هليكوبتر على متنها 6 أشخاص تسقط بعد ثوانٍ من إقلاعها!

بقلم
لحظة سقوط طائرة هليكوبتر سياحية

وطن – وثّق فيديو مرعب لحظة سقوط طائرة هليكوبتر سياحية تحمل ستة أشخاص بعد لحظاتٍ من إقلاعها من سطح أحد المباني في مدينة ميديلين المزدحمة بكولومبيا.

وأقلعت المروحية من سطح أحد المباني، قبل أن يفقد الطيار السيطرة عليها بعد ثوان، وما هي إلا لحظات حتّى سقطت على جانب المبنى نفسه، وعَلِقَت على برج اتصالات كبير .

وفي الفيديو، يمكن سماع المتفرجين المذعورين الذين يصورون الحادثة وهم يقولون: “سقطت، قتلوا”.

سقوط طائرة هليكوبتر في حادثٍ مرعب!

لكن بأعجوبة، نجا جميع الأشخاص الستة الذين كانوا على متنها من الحادث المرعب.

وهرع أكثر من 70 من عمال الإنقاذ إلى المروحية لتحرير الأشخاص الذين كانوا على متنها.

سقوط طائرة هليكوبتر
فقد الطيار السيطرة على طائرته التي سقطت بعد ثوانٍ من إقلاعها

وذكرت تقارير محلية أن أحد الطياريْن اللذين كانا يقودان المروحية خرج مصابا بكسر في ساقه وتم نقله مباشرة إلى المستشفى.

ونجا السائحون الأربعة ومساعد الطيار بإصابات طفيفة فقط. وفق ترجمة وطن عن صحيفة “thesun” البريطانية

وتحقق السلطات المحلية فيما إذا كان سبب حادث سقوط الطائرة يرجع إلى مشكلة فنية فيها.

سقوط طائرة هليكوبتر
استقرت الطائرة بعد سقوطها على برج اتصالات وقد نجا ركابها الستة

كانت المروحية من طراز Bell 206 وتستخدم في “ميديلين” لنقل السياح عبر المدينة في رحلة مدتها 15 دقيقة فقط.

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