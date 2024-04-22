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هل تقرر الكويت حظر تيك توك؟!

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حظر تيك توك في الكويت

ذكرت صحيفة “المجلس ميديا” الالكترونية الكويتية، أنّ هناك دعوى قضائية في الكويت تطالب بحظر تطبيق «تيك توك».

وبحسب ما أوردت الصحيفة على حسابها في منصة إكس فإن الدعوى المقصودة تؤكد أن سلبيات التطبيق أكثر من إيجابياته.

وأشارت إلى أنّ مجلس النواب الأمريكي أقر قانوناً لحظر التطبيق في الولايات المتحدة الأمريكية، إذا لم تبع شركة بايت دانس الصينية المالكة له حصتها في غضون عام.

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وفي أواخر أكتوبر 2023، ‏قررت المحكمة الإدارية تأجيل دعوى المطالبة بحظر تطبيق “تيك توك” في الكويت إلى 3 ديسمبر الماضي، وذلك للرد من قبل محامي الحكومة.

كانت المحكمة الإدارية تلقت دعوى طالب مقدمها بحجب موقع ومنصة تيك توك في الكويت. لافتاً إلى أنها تنشر مواد منافية لآداب وعادات وتقاليد المجتمع الكويتي.بحسب صحيفة “الراي” المحلية

وذكر المدعي في دعواه أن “قانون هيئة الاتصالات أجاز للهيئة حجب أي تطبيق إلكتروني يخالف قوانين الدولة ويتعارض مع مصلحتها العامة”.

وتشير الدعوى إلى أن التطبيق يبث مقاطع مخالفة للآداب، ويروج مقاطع تشجع على العنف والتنمر، بما يخالف قوانين الكويت ومن أبرزها قانون حقوق الطفل.

 

 

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