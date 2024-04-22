صور بالحجم الكبير لأبو عبيدة وصلاح الدين الأيوبي تلفت الأنظار في تركيا (شاهد)

وطن – لفت أنظار العابرين أمام أحد المباني الضخمة في ولاية “بطمان” التركية صورتان كبيرتان إحداهما للقائد الإسلامي صلاح الدين الأيوبي فاتح القدس، والثانية للناطق العسكري باسم كتائب “أبو عبيدة”، وقد امتدت الصورتان على امتداد طابقين وتوسط الصورتين علم فلسطين.

وهي ليست المرة الأولى التي يتم فيها عرض صور لأبوعبيدة في تركيا، ففي نوفمبر 2023 نشرت وسائل إعلام فلسطينية فيديو، يرصد رفع صورة الناطق باسم كتائب القسام على أسوار قلعة صلاح الدين الأيوبي في مدينة ديار بكر التركية.

صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اور نقاب پوش ابو عبیدہ حفظه اللّٰه ترکی کی ریاستوں کی دیواروں سے، “ایک ایسی تصویر جو اپنے اندر کئی معنی رکھتی ہے” 🇵🇸😉🇹🇷 pic.twitter.com/a3kekB2r8S — سائرہ Khan (@_Saira_Khan) April 22, 2024

وعلقت الناشطة الحقوقية التركية “إسراء أردوغان” على حسابها في موقع”إكس”-تويتر سابقاً :”صلاح الدين الأيوبي والمُقنع أبو عبيدة من على أسوار ولايات تركيا صورة تحمل في طياتها الكثير من المعاني”.

ولاقت الصور الخاصة بمتحدث القسام إلى جانب صور صلاح الدين، تفاعلا كبيرا من قبل الأتراك عبر مواقع التواصل.

وتحظى القضية الفلسطينية بدعم كبير لدى الشعب التركي وحكومته على السواء.

صلاح الدين الأيوبي والمُقنع أبو عبيدة من على أسوار ولايات #تركيا "صورة تحمل في طياتها الكثير من المعاني" 🇵🇸😉🇹🇷 pic.twitter.com/EGEan6EB4u — اسراء أردوغان – Esra Erdoğan (@EssraTurke) April 21, 2024

لقاء أردوغان وهنية

والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والوفد المرافق له، الذي يضم رئيس الحركة في الخارج خالد مشعل.

وعقد اللقاء بشكل مغلق في مكتب الرئاسة بقصر دولمة بهجة بإسطنبول.

وذكرت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية الرسمية (تي آر تي) أن أردوغان ناقش مع هنية جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وتوصيل المساعدات الإنسانية هناك.

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وبحسب بيان للرئاسة التركية وقتها، شدد أردوغان لهنية خلال اللقاء على الأهمية البالغة لوحدة الصف الفلسطيني في التحرك خلال هذه المرحلة، معتبرا أن الرد الأقوى على اسرائيل والطريق الى النصر يتطلبان الوحدة والنزاهة.

وقال الرئيس إن تركيا فرضت سلسلة عقوبات على إسرائيل، من بينها قيود تجارية، مؤكدا في الوقت ذاته أن الاحتلال سيدفع حتما يوما ما ثمن الظلم الذي يمارسه على الفلسطينيين.