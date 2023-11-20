صور أبو عبيدة تجوب مسقط وعمانيون يتظاهرون لوقف تصدير النفط للدول الداعمة لإسرائيل (فيديو)

وطن – خرج مواطنون عمانيون في مظاهرة داخل العاصمة مسقط، نصرة لقطاع غزة المحاصر الذي يتعرض لحرب وحشية من الاحتلال الإسرائيلي لليوم 45 على التوالي.

وأظهر مقطع مصور العشرات وهم يسيرون في شوارع مسقط بالقرب من جامع السلطان قابوس ويحملون الأعلام الفلسطينية ويرددون: “بالروح بالدم نفديك يا أقصى” و”خيبر خيبر يا يهود .. جيش محمد بدأ يعود”.

وخلال التظاهرات والوقفة التضامنية أيضا من أمام مسجد السلطان قابوس، طالب العمانيون الدول المصدرة للنفط بوقف تصديره للدول الغربية الداعمة للكيان المحتل وهتفوا “لا تصدير مع التهجير” و”يسقط يسقط كل عميل”.

كما ظهرت صور الناطق باسم القسام “أبو عبيدة” بجانب أعلام فلسطين في أيدي المتظاهرين العمانيين.

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وعلقت سيدة مصرية تدعى “أم محمود” على منصة “إكس”، بامتداح سلطان عمان هيثم بن طارق معلقة: “يا بختكم بحاكمكم ليس صهيونى مثلنا لعنة الله على الصهاينة” في إشارة لرئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، الذي يمنع أي مظاهر احتجاجية شعبية في مصر دعما لغزة.

وعلق آخرون بتحية عمان وسلطانها وشعبها واصفين إياه بالشعب الحر والأبي الذي طالما ساند ودعم غزة منذ الحرب التي تعرضت لها في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

تصريحات عمانية قوية بشأن غزة

والأحد 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 أدانت سلطنة عمان، الهجمات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وما وصفته بالمذبحة المروعة في مدرسة الفاخورة، التابعة للأمم المتحدة شمالي قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد وجرح العشرات.

وأعربت الخارجية العمانية عن إدانتها واستنكارها لاستمرار الهجمات العسكرية غير المبررة لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.

كما طالبت سلطنة عمان المجتمع الدولي باتخاذ تدابير عملية وفرض عقوبات رادعة على الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه والجرائم التي يرتكبها ضد المدنيين مع ازدرائه وتجاهله للنفس البشرية وكرامة الإنسان.

وأكد بيان الخارجية العمانية انتهاك إسرائيل السافر لمواثيق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.