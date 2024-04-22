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أحرج نظام السيسي.. كلمة مؤثرة لنائب قطري عن غزة داخل الجامعة العربية بالقاهرة (فيديو)

بقلم
أحرج نظام السيسي.. كلمة مؤثرة لنائب قطري عن غزة داخل الجامعة العربية بالقاهرة

وطن – خلال مشاركته بجلسة للبرلمان العربي بالعاصمة المصرية القاهرة لمناقشة الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، هاجم عضو مجلس الشورى القطري النائب “عيسى بن أحمد النصر”، الاحتلال الإسرائيلي مؤكداً أنه “لا مجال للسلام أو التفاوض مع الكيان الصهيوني”.

وأشار “النصر” في كلمة له، إلى أن عقيدة الصهاينة لا تعترف بالتفاوض بل بالمراوغة ونقض العهود والكذب.

وناقشت الجلسة تطورات الوضع الإنساني في قطاع غزة في ظل استمرار العدوان الوحشي والأفعال الإجرامية التي تقوم بها سلطات الاحتلال تجاه الأشقاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما تم مناقشة تطورات الوضع المتأزم في السودان واليمن. وكذلك تطورات الأزمة الليبية إلى جانب مشاريع القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية التي رفعتها اللجان الدائمة بالبرلمان.

ولفت عضو مجلس الشورى القطري عيسى بن أحمد النصر، إلى أن المبادرة العربية مضى عليها الآن أكثر من 22 عاماً ولم يعترفوا بها “ويعترفون بشي واحد فقط وهو القتل.. فهم قتلة الأنبياء ولنا في القرآن دليل وفي التاريخ عبرة .”

كلمة النائب القطري عيسى النصر في جامعة الدول العربية

ومضى المسؤول القطري مستشهداً بما قاله شيخ المجاهدين عمر المختار قبيل استشهاده:” نحن لا نستسلم بل ننتصر أو نموت، وهذه ليست النهاية بل سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم.”

وذهب ناشطون في تعليقهم على هذه الكلمة إلى أنها ستحرج نظام عبدالفتاح السيسي، الذي يتبنى أجندة خاصة ويستغل حرب غزة ومعبر رفح لتنفيذ أجندات خاصة.

ويتهم العديد من النشطاء السيسي بدعم الاحتلال سرا لإرضاء أمريكا، والمشاركة في حصار غزة عبر غلق معبر رفح وعدم السماح بدخول المساعدات للفلسطينيين عبره.

وأثنى النصر على عملية “طوفان الأقصى” التي بدأت في السابع من تشرين الأول الماضي وقال: “ما هي إلا مقدمة للقضاء على فساد الكيان الصهيوني الثاني في الأرض وبداية لنهاية دولتهم بعد تجمعهم في أرض فلسطين.”

واستشهد بقوله تعالى: “وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا.. هاهم يأتون ويتجمعون في أرض المحشر فلسطين أرض معركة الجيل القادم شئنا أم أبينا.”

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