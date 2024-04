فيديو مرعب يوثق عملية إطلاق نار خلال حفلة بولاية أمريكية وسقوط قتلى وجرحى

وطن – سقط قتيلان على الأقل وأصيب ستة آخرون في عملية إطلاق نار خلال حفلة بمنطقة سكنية بالمدينة الواقعة بولاية تينيسي الأمريكية.

وانتشر مقطع فيديو وصف بالمرعب يوثّق لحظة إطلاق النار على نحو مباغت في الولاية الأمريكية.

BREAKING: Multiple people have reportedly been shot at a mass shooting during a block party/street takeover in Memphis, Tennessee with hundreds of shots being firedpic.twitter.com/R4TgIYagLx

— Private Investigator (@Top1Rating) April 21, 2024