فيديو مرعب يوثق عملية إطلاق نار خلال حفلة بولاية أمريكية وسقوط قتلى وجرحى

وطن – سقط قتيلان على الأقل وأصيب ستة آخرون في عملية إطلاق نار خلال حفلة بمنطقة سكنية بالمدينة الواقعة بولاية تينيسي الأمريكية.

وانتشر مقطع فيديو وصف بالمرعب يوثّق لحظة إطلاق النار على نحو مباغت في الولاية الأمريكية.

BREAKING: Multiple people have reportedly been shot at a mass shooting during a block party/street takeover in Memphis, Tennessee with hundreds of shots being firedpic.twitter.com/R4TgIYagLx — Private Investigator (@Top1Rating) April 21, 2024

بيان الشرطة عن إطلاق النار

وقالت شرطة ممفيس في منشور محدث على “إكس“، قالت الشرطة: “خلال متابعة التحقيقات، اكتشفنا أن هناك 8 ضحايا إجمالا توفي اثنان منهم في مكان الواقعة”.

وكانت الشرطة ذكرت في وقت سابق أن 16 شخصا أصيبوا بالرصاص.

وأوضحت الشرطة أن هذه الحفلة التي حضرها ما يقرب من 200 إلى 300 شخص، أقيمت دون تصريح.

If you have any questions, please call Crime Stoppers at 901-528-CASH. pic.twitter.com/LYq282B02i — Memphis Police Dept (@MEM_PoliceDept) April 21, 2024

تفشي عمليات إطلاق النار في الولايات المتحدة

ومن المعروف أن حوادث إطلاق النار شائعة في الولايات المتحدة بسبب انتشار الأسلحة النارية وسهولة حصول الأمريكيين عليها.

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ويفوق عدد الأسلحة الفردية عدد السكان، إذ يمتلك شخص بالغ من كل 3، سلاحا واحدا على الأقل ويعيش شخص بالغ تقريبا من كل شخصين في منزل يوجد به سلاح.

ضحايا إطلاق النار في الولايات المتحدة

ولقي نحو 49 ألف شخص حتفهم بالرصاص عام 2021 في الولايات المتحدة، مقارنة بـ45 ألف شخص عام 2020 الذي كان أصلا عاما قياسيا.

ويمثل ذلك أكثر من 130 حالة يوميا، أكثر من نصفها عمليات انتحار.