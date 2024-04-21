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فيديو مرعب يوثق عملية إطلاق نار خلال حفلة بولاية أمريكية وسقوط قتلى وجرحى

بقلم
عملية إطلاق نار خلال حفلة بمنطقة سكنية بالمدينة الواقعة بولاية تينيسي الأمريكية

وطن – سقط قتيلان على الأقل وأصيب ستة آخرون في عملية إطلاق نار خلال حفلة بمنطقة سكنية بالمدينة الواقعة بولاية تينيسي الأمريكية.

وانتشر مقطع فيديو وصف بالمرعب يوثّق لحظة إطلاق النار على نحو مباغت في الولاية الأمريكية.

بيان الشرطة عن إطلاق النار

وقالت شرطة ممفيس في منشور محدث على “إكس“، قالت الشرطة: “خلال متابعة التحقيقات، اكتشفنا أن هناك 8 ضحايا إجمالا توفي اثنان منهم في مكان الواقعة”.

وكانت الشرطة ذكرت في وقت سابق أن 16 شخصا أصيبوا بالرصاص.

وأوضحت الشرطة أن هذه الحفلة التي حضرها ما يقرب من 200 إلى 300 شخص، أقيمت دون تصريح.

تفشي عمليات إطلاق النار في الولايات المتحدة

ومن المعروف أن حوادث إطلاق النار شائعة في الولايات المتحدة بسبب انتشار الأسلحة النارية وسهولة حصول الأمريكيين عليها.

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ويفوق عدد الأسلحة الفردية عدد السكان، إذ يمتلك شخص بالغ من كل 3، سلاحا واحدا على الأقل ويعيش شخص بالغ تقريبا من كل شخصين في منزل يوجد به سلاح.

ضحايا إطلاق النار في الولايات المتحدة

ولقي نحو 49 ألف شخص حتفهم بالرصاص عام 2021 في الولايات المتحدة، مقارنة بـ45 ألف شخص عام 2020 الذي كان أصلا عاما قياسيا.

ويمثل ذلك أكثر من 130 حالة يوميا، أكثر من نصفها عمليات انتحار.

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عملية إطلاق نار خلال حفلة بمنطقة سكنية بالمدينة الواقعة بولاية تينيسي الأمريكية

فيديو مرعب يوثق عملية إطلاق نار خلال حفلة بولاية أمريكية وسقوط قتلى وجرحى

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