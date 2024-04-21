أب أردني يسمي طفله “السنوار” ومخاوف على سلامته.. ما القصة؟ (شاهد)

وطن – أثيرت حالة واسعة من التفاعل، بعد إقدام رجل أردني على إطلاق اسم “السنوار” على مولوده الجديد، تيمنا بقائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار.

وتداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي، صورة شهادة ولادة الطفل الأردني السنوار.

أب في الأردن من قبيلة بني صخر

يطلق على مولوده الجديد اسم " السنوار".. تحية كبيرة لهاذا القرار الشجاع من الأب بتسمية طفله السنوار وتحية كبيره للقائد #يحيى_السنوار الذي يْسطر أروع الملاحم البطولية في العصر الحديث في غزة العزة#غزة#الاردن pic.twitter.com/0Ob4ln2DuW — Maya rahhal (@rahhalmaya83) April 18, 2024

وتباينت ردود الأفعال على القصة بين احتفاء واسع، وبين تخوفات على مستقبل الطفل بسبب اسمه.

وعلق والد الطفل على حالة التفاعل مع الأمر، قائلا: “أنا إنسان مش تبع مشاهدات ومتابعات.. بالله عليكم محد يتابعني؛ وبعدين أنا ما نزلت ولا منشور باسم ابني، أصدقائي هما إللي نزلوا والباقي صار يشارك، وأنا رديت عليهم مش جاي أدور تريندات هون”.

انا انسان مش تبع مشاهدات ومتابعات

بالله عليكم ما حد يتابعني

وبعدين انا ما نزلت ولا منشور بأسم أبني

اصدقائي هما الي نزلو والباقي صار يشارك وانا رديت عليهم مش جاي ادور اترندات هان

انا انسان ع منصة تيك توك معروف بأسم رعد بني صخر صوت وصوره فروقو وهدو علينا يا الصفحات المجهوله — رعد الجبور بني صخر (@RaadAljboo10184) April 19, 2024

كما رد الأب على تغريدة جاء فيها: “مطعم في الأردن حمل اسم 7 أكتوبر، فاكرين شو صار فيه؟ طب خد الجديدة، الأسبوع اللي فات رعد الجبور من قبيلة بني صخر سمّى مولوده الجديد السنوار”؛

مطعم في الأردن حمل اسم 7 أكتوبر

فاكرين شو صار فيه؟

طب خود الجديدة

الأسبوع اللي فات رعد الجبور من قبيلة بني صخر سمّى مولوده الجديد

السنوار

(السنوار رعد الجبور) الاسم مرعب صراحة نطلق العنان لخيالكم ماذا تتوقع أنه سيحدث للوالد؟ والمولود؟ pic.twitter.com/7fVHdSODc6 — Khaled Safi 🇵🇸 خالد صافي (@KhaledSafi) April 18, 2024

فقال والد الطفل: “أخوي خالد ليش مستغرب وقاعد بدك تحلل وحطيتني مثل عملية استطلاع، شو بدو يصيرلي أو يصير لابني”.

وأضاف: “ترى الحكومة الأردنية داعمة للقضية والشعب الفلسطيني وشغلة الأسماء هاي الحكومه ما بتدخل فيها أبداً، الله اللي بسمعك بحكي إني متبني يحيى السنوار وحاطو بدفتر عيلتي ترى ابني يخوي دعوه مرتبة منك أفضل”.

اخوي خالد ليش مستغرب وقاعد بدك تحلل وحطيتني مثل عملية استطلاع شو بدو يصيرلي او يصير لابني ترا الحكومه الاردنيه داعمه للقضيه والشعب الفلسطيني وشغلة الاسماء هاي الحكومه ما بتدخل فيها ابدن الله الي بسمعك بحكي اني متبني يحيى السنوار وحاطو بدفتر عيلتي ترا ابني يخوي دعوه مرتبه منك افضل https://t.co/WkIv39qQle — رعد الجبور بني صخر (@RaadAljboo10184) April 19, 2024

وكان ضجة قد أثيرت في الأردن، بعد إزالة لافتة “7 أكتوبر” من واجهة أحد المطاعم في محافظة الكرك جنوبي المملكة.

وصُدِم الأردنيون بسرعة إزالة اللافتة التي تحمل دلالات سياسية ترتبط باليوم الذي أطلقت فيه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) معركة “طوفان الأقصى”.

وكان مالك المطعم باسل الصرايرة قد صرح بأن قرار إزالة اسم المطعم يأتي لعدم الحصول على الموافقة اللازمة لترخيصه من قبل السلطات المختصة.