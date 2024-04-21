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أب أردني يسمي طفله “السنوار” ومخاوف على سلامته.. ما القصة؟ (شاهد)

بقلم
رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار

وطن – أثيرت حالة واسعة من التفاعل، بعد إقدام رجل أردني على إطلاق اسم “السنوار” على مولوده الجديد، تيمنا بقائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار.

وتداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي، صورة شهادة ولادة الطفل الأردني السنوار.

وتباينت ردود الأفعال على القصة بين احتفاء واسع، وبين تخوفات على مستقبل الطفل بسبب اسمه.

وعلق والد الطفل على حالة التفاعل مع الأمر، قائلا: “أنا إنسان مش تبع مشاهدات ومتابعات.. بالله عليكم محد يتابعني؛ وبعدين أنا ما نزلت ولا منشور باسم ابني، أصدقائي هما إللي نزلوا والباقي صار يشارك، وأنا رديت عليهم مش جاي أدور تريندات هون”.

كما رد الأب على تغريدة جاء فيها: “مطعم في الأردن حمل اسم 7 أكتوبر، فاكرين شو صار فيه؟ طب خد الجديدة، الأسبوع اللي فات رعد الجبور من قبيلة بني صخر سمّى مولوده الجديد السنوار”؛

فقال والد الطفل: “أخوي خالد ليش مستغرب وقاعد بدك تحلل وحطيتني مثل عملية استطلاع، شو بدو يصيرلي أو يصير لابني”.

وأضاف: “ترى الحكومة الأردنية داعمة للقضية والشعب الفلسطيني وشغلة الأسماء هاي الحكومه ما بتدخل فيها أبداً، الله اللي بسمعك بحكي إني متبني يحيى السنوار وحاطو بدفتر عيلتي ترى ابني يخوي دعوه مرتبة منك أفضل”.

جدل مطعم 7 أكتوبر في الأردن

وكان ضجة قد أثيرت في الأردن، بعد إزالة لافتة “7 أكتوبر” من واجهة أحد المطاعم في محافظة الكرك جنوبي المملكة.

مطعم 7 اكتوبر
قامت السلطات الأردنية بإزالة لافتة مطعم 7 اكتوبر بعد معارضة إسرائيلية للاسم

وصُدِم الأردنيون بسرعة إزالة اللافتة التي تحمل دلالات سياسية ترتبط باليوم الذي أطلقت فيه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) معركة “طوفان الأقصى”.

وكان مالك المطعم باسل الصرايرة قد صرح بأن قرار إزالة اسم المطعم يأتي لعدم الحصول على الموافقة اللازمة لترخيصه من قبل السلطات المختصة.

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