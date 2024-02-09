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شاهد ما يحدث في مطعم 7 أكتوبر بالأردن بعد تغيير اسمه (فيديو)

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مطعم 7 أكتوبر

وطن – تداول مغردون على منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر توافد الأردنيين من مختلف المدن، على مطعم 7 أكتوبر في الكرك، لدعمه رغم إجبار السلطات الأردنية صاحب المطعم على تغيير اسم المطعم .

وقال متحدث في الفيديو، إنه رغم إزالة اسم المطعم، إلا أن الفكرة بقيت موجودة في الوجدان، مدللاً على ذلك بأن مؤسس حركة حماس الشيخ الشهيد أحمد ياسين كان مقعداً على كرسي متحرك وأطلق فكرة واستمرت إلى أن حملت اسمه قذيفة تصنعها كتائب القسام في غزة .

وأشار روّاد المطعم إلى أنّ رسالتهم أنّ شيئاً لن يمنع المواطن الأردني من التعبير تجاه غزة والمقاومة الفلسطينية، معتبرين أنّ اسم المطع يحمل  ميلاد الأمة.

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وكان مطعم “7 أكتوبر” افتتح في مدينة الكرك الأردنية، في إشارةٍ إلى الهجوم الذي شنّته المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر 2023 على مستوطنات غلاف غزة (عملية طوفان الأقصى)، أثارَ غضباً إسرائيلياً واسعاً، ما دفع السلطات الأردنية إلى إجبار صاحب المطعم على تغيير اسمه .

مطعم 7 اكتوبر
السلطات الأردنية تزيل لافتة مطعم 7 اكتوبر

وقال باسل نبيل الصرايره مالك “مطعم 7 أكتوبر” (سابقا) إنه عمل على تغيير اسم المطعم المشرف الكائن في المزار الجنوبي في محافظة الكرك لأن السلطات المختصة لم توافق على ترخيصه.

وأضاف الصرايرة: “إن سبب عدم ترخيصه كونه يحمل دلالات سياسية، ولأسباب وضغوطات تم إزالة اللافتة اليوم الجمعة من قبل السلطات المختصة”.

وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أدان افتتاح مواطن أردني مطعما يحمل اسم “7 أكتوبر”، مطالبا الحكومة الأردنية بإدانة هذا الأمر.

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مطعم 7 أكتوبر

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