الجزائر تمسح عار الإمارات في الأمم المتحدة .. “ستتناقل الأجيال غدر عيال زايد”؟!

حظيت دولة الجزائر بإشادة كبيرة على مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية، بعدما قادت حراكا في الفترة الماضية في مجلس الأمن لمنح فلسطينية عضوية كاملة في الأمم المتحدة.

وأثيرت مقارنة بين موقف الجزائر في عضويتها خلال 2024 / 2025 في مجلس الأمن، وانتصارها للقضية الفلسطينية، مقارنة بموقف دولة الإمارات الذي وُصف بالمتخاذل.

واستخدمت الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي الخميس (18 أبريل/ نيسان 2024) حقّ النقض (الفيتو) لمنع صدور قرار يفتح الباب أمام منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

ومشروع القرار الذي قدّمته الجزائر، والذي “يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتّحدة” أيّده 12 عضواً وعارضته الولايات المتّحدة وامتنعت بريطانيا وسويسرا عن التصويت.

وتقول الولايات المتحدة إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة يتعين أن يكون من خلال مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وليس من خلال تحرك في الأمم المتحدة.

مغرّدون: “الجزائر تمسح عار بعثة دويلة الإمارات لدى الأمم المتحدة”

وقال الإعلامي أحمد حفصي طارحا هذه المقارنة: “مزبلة التاريخ.. الجزائر تمسح عار بعثة دويلة الإمارات لدى الأمم المتحدة التي ستحفظ لها سجلات الخيانة، مواقف الذل والانبطاح في مجلس الأمن طيلة مدة عضويتها وستتناقل الأجيال غدر عيال زايد”.

مزبلة التاريخ !

الجزائر تمسح عار بعثة دويلة #الإمارات لدى #الأمم_المتحدة التي ستحفظ لها سجلات الخيانة مواقف الذل والانبطاح في #مجلس_الأمن طيلة مدة عضويتها وستتناقل الأجيال غدر عيال زايد ! #الجزائر pic.twitter.com/BvgJOQG1gr — أحمد حفصي || HAFSI AHMED (@ahafsidz) April 19, 2024

ووصف الدور الذي لعبته دولة الإمارات في مجلس الأمن باعتبارها كانت تسبق الجزائر في هذه العضوية، وتزامن ذلك مع بداية الحرب على غزة، بأنه كان ديكوريا ووظيفا بشكل كبير تُمرَّر من خلاله الأجندات.

🎙🇩🇿🇺🇳 | عندما تستمع لكلمة مندوب #الجزائر أمام مجلس الأمن الدولي تشعر بالفخر وتتأكد أن الدويلات العربية التي سبقتها كانت مجرد دويلات وظيفية وديكور تؤثث به الولايات المتحدة المشهد وتمرر عبرها الأجندات. pic.twitter.com/iAXhAOYsD5 — 🦅﮼رَاشـــــد | Rashid (@RLehbib) April 18, 2024

مواقف الجزائر خلال عضويته حظيت بمجلس الأمن، كما حدث من انسحاب وزير خارجيتها أحمد عطاف مع بداية كلمة المندوب الإسرائيلي بمجلس الأمن، خلال الجلسة الأخيرة التي عقدت بشأن منح فلسطين عضوية بالأمم المتحدة.

وقال الإعلامي نظام المهداوي رئيس تحرير صحيفة “وطن”، تعليقا على هذا المشهد: “الجزائر لديها عداء شديد للصهاينة، الجزائر لا تستمع لكلام صهيوني.. الجزائر حصن عربي منيع ضد الصهاينة وحجرة عثرة ضد كل مشاريعها مع الإمارات للسيطرة على شمال إفريقيا ونهب خيراته”.

#الجزائر لديها عداء شديد للصهاينة

الجزائر لا تستمع لكلام صهيوني

الجزائر حصن عربي منيع ضد الصهاينة وحجرة عثرة ضد كل مشاريعها مع #الإمارات للسيطرة على شمال أفريقيا ونهب خيراته. وزير خارجية الجزائر ينسحب عند كلمة المندوب الإسرائيلي. pic.twitter.com/NgaQTGIfcJ — Nezam Mahdawi نظام المهداوي (@NezamMahdawi) April 18, 2024

وكتب الصحفي محمد خطيب: “موقف الجزائر، الخاص بالقضية الفلسطينية في مجلس الأمن ركز على التمسك بجوهر المسألة. الفلسطينيون يستحقون دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني. كلمة مندوب الجزائر، نيابة عن المجموعة العربية، تلخص المسألة بشكل واضح.. موقف مشرّف صراحة”.

موقف #الجزائر، الخاص بالقضية الفلسطينية في #مجلس_الأمن ركز على التمسك بجوهر المسألة: الفلسطينيون يستحقون دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني. كلمة مندوب الجزائر، نيابة عن المجموعة العربية، تلخص المسألة بشكل واضح.

موقف مشرّف صراحة.#فلسطين #إسرائيل #فيتو — Mohannad Khatib (@MohannadKhatib3) April 18, 2024

الإمارات تشيطن غزة والمقاومة

وقورنت مواقف الجزائر بالخطاب الذي اتبعته دولة الإمارات الذي أخذ موقفا معاديا من القضية الفلسطينية وعمد إلى شيطنة المقاومة الفلسطينية.

والموقف الأشهر تجلى في كلمة وزيرة الدولة للتعاون الدولي الإماراتية ريم الهاشمي، خلال جلسة بمجلس الأمن بشأن الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، عندما قالت إن هجمات حماس في 7 أكتوبر هجمات بربرية وشنيعة.

وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات ريم إبراهيم الهاشمي : "هجمات حماس بربرية وشنيعة".#وقائع pic.twitter.com/fuYTzFRerp — وقائع (@waqa2e3) October 24, 2023

حملة لمقاطعة الإمارات

وفي أعقاب هذا الموقف، راج وسم بعنوان “مقاطعة الإمارات“، ضمن حملة دعت لمقاطعة منتجات الدولة الخليجية المطبعة مع إسرائيل، رداً على موقفها المخزي حيال ما يجري في غزة ومواقفها من القضية الفلسطينية عامة.

قاطعوا الامارات

قاطعوا السعودية

قاطع البحرين

قاطعوا دول الخليج الصهاينة الخونة التي ساهمت ودعمت ومولت إسرائيل لأبادة اخوانكم في غزة دون ان يرف لهم جفن على عمليات الابادة بحق أهل #غزه_الان وصمة عار عليكم يا صهاينة الأمة #مقاطعه_الامارات # pic.twitter.com/q7C77UhZUE — احمد العراقي (@AhmedIraqi2242) October 27, 2023

وجاءت الحملة الداعية لمقاطعة الإمارات ومنتجاتها، جراء انحياز الإمارات العربية المتحدة في مجلس الأمن إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي.