أمير قطر يظهر في باريس سان جيرمان رفقة ناصر الخليفي (شاهد)

وطن – زار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نادي “باريس سان جيرمان” برفقة لرئيسه القطري “ناصر بن غانم الخليفي” .

وهذه الزيارة من الزيارات النادرة للأمير تميم منذ استحواذ قطر للاستثمارات الرياضية على باريس سان جيرمان في 2011، ومنذ منذ آخر زيارة في نيسان 2017.

📸♥️| سموّ الأمير @TamimBinHamad المُفدى حفظهُ الله ورعاه يزور نادي “باريس سان جيرمان” 🇫🇷 برفقة سعادة ناصر بن غانم الخليفي رئيس النادي#نديب_قطر | #قطر 🇶🇦 pic.twitter.com/tO6WAPAHJR — نديب قطر (@NadeebQa) April 20, 2024

ومنذ استحواذ قطر على باريس سان جيرمان، أحرز النادي 30 لقبا في كرة القدم، وحقق لقب الدوري للمرة 11 في تاريخه في الموسم الماضي لينفرد بالرقم القياسي.

أمير قطر التقى الجهاز الفني

وبحسب موقع “rmcsport” الفرنسي زار أمير قطر حرم باريس سان جيرمان يوم السبت، والتقى بالمدرب والجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول.

كما اغتنم الفرصة لتفقد المنشآت الجديدة، الأمر الذي أثار إعجابه بشكل خاص. كما اطلع الأمير تميم في الوقت نفسه على مشاريع تطوير مركز التدريب وخطط بناء الملعب الجديد.

جرعة دعم

وينظر إلى الزيارة النادرة كجرعة دعم معنوية من أمير قطر للنادي المملوك منذ 2011 من هيئة قطر للاستثمارات الرياضية. لاسيما في أعقاب إقصائه غير المتوقع من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا أمام برشلونة في آذار/مارس الماضي.

وكان النادي الباريسي تقدم 4-صفر ذهابا على ملعبه، إلا أنه تلقى خسارة مذلة إيابا 1-6، ما حرمه بلوغ ربع نهائي المسابقة القارية المرموقة.

ويعد ناصر الخليفي الذي رافق الشيخ تميم بن حمد في زيارته أحد أكثر الشخصيات تأثيراً في عالم كرة القدم. إلى جانب كونه الرئيس والمدير التنفيذي لنادي باريس سان جيرمان، فهو يشغل مجموعة متنوعة من الأدوار القوية والمؤثرة.

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وهو رئيس شركة BeIN الإعلامية العملاقة وQSI، التي تمتلك باريس سان جيرمان، وروما، وأكثر من ذلك؛ رئيس اتحاد التنس القطري وغرب آسيا؛ عضو اللجنة المنظمة للفيفا ورئيس رابطة الأندية الأوروبية (ECA).

تمتد العلاقة بين أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ورئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ناصر بن غانم الخليفي (42 عاماً) لسنوات طويلة، ويكاد الرجلان الرياضي والسياسي أن يكونا وجهين لعملة واحدة فهما متفقان على أهمية الرياضة في الساحة العالمية وإمكانية استخدامها كسلاح سياسي عند الضرورة.