الغارديان: هذه خطة أمير قطر للاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي

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وطن– أكدت صحيفة “الغارديان” البريطانية على أن امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مهتم بشدة بالاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، موضحة بأن الأمير غير مهتم بشراء حصة أقلية في النادي العريق.

وقالت الصحيفة إن استراتيجية أمير قطر ، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لمحاولة شراء مانشستر يونايتد مع امتلاكه لباريس سان جيرمان ، ستكون في أن يثبت للاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن كل نادٍ سيُسيطر عليه كيان منفصل.

ووفقا للصحيفة فإن استراتيجية أمير قطر هذه تأتي لأن قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للأندية التي يمكن أن تلتقي في نفس المسابقة ، مثل دوري أبطال أوروبا، لا تسمح أن يكون لها نفس المالك.

ولفتت الصحيفة إلى أن أولئك الذين يقودون المفاوضات يابة عن قطر يدركون ذلك ويتم البحث عن حل، مشيرة إلى أن الهدف الحالي هو أن يثبتوا للاتحاد الاوروبي لكرة القدم أن مانشستر يونايتد لن يدار من قبل نفس الهيكل والموظفين لنادي باريس سان جيرمان.

احتمالية كبيرة لقبول الاستراتيجية القطرية

وأوضحت الصحيفة أن هناك بعض الثقة في أن هذا سيتم قبوله، لاسيما وأن ناديي “ريد بول سالزبورغ” النمساوي و”آر بي لايبزيغ” الألماني يعودان في النهاية لمالك واحد، وهي شركة “ريد بول”.

ولفتت إلى أنه سبق ون واجه الفريقان النمساوي والألماني بعضهما البعض في الدوري الأوروبي.

تأثير ناصر الخليفي على اتحاد الأندية الأوروبية

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واعتبرت الصحيفة أن ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان ورئيس مجلس إدارة الشركة القطرية للاستثمارات الرياضية ، شخصية قوية داخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وقالت إن اللاعب السابق البالغ من العمر 49 عامًا هو رئيس اتحاد الأندية الأوروبية، وهو تجمع يضم 220 ناديًا ، وله تأثير كبير في قيادة السياسة داخل الهيئة الإدارية.

ونوهت إلى أنه عندما تم الإعلان عن الدوري الأوروبي الممتاز المقترح في أبريل 2021 ، وقف الخليفي إلى جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم برفضه ضم باريس سان جيرمان إلى المنافسة المقترحة.