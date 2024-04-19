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فيديو “الزي العسكري” يتسبب بكارثة لشيف سوري في تركيا بعد الضجة

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فيديو "الزي العسكري" يتسبب بكارثة لشيف سوري في تركيا بعد الضجة

وطن – ألقت السلطات التركية القبض على الشاب السوري الشيف “يوسف جعفر” من مدينة الرقة بتهمة “إهانة الأمة التركية والجمهورية ومؤسسات وأجهزة الدولة” في أحد المطاعم الفاخرة في إسطنبول.

جاء ذلك بعد انتشار مقطع فيديو على نطاق واسع لعدد من الأشخاص وهم يقدمون الطعام باللباس العسكري التركي الكامل في أحد المطاعم بمنطقة “بي أغلو” في إسطنبول، على أنغام أغنية سورية بعنوان “فاحت ريحة البارود” للفنان الفلسطيني “معن رباع”.

وهي الأغنية التي اشتهرت بين السوريين مؤخراً بعد ورودها في أحد المسلسلات الرمضانية. ونشر جعفر الفيديو على حسابه في تطبيق “تيك توك” الذي يتابعه أكثر من مليون شخص، بينما حصدت صفحته على التطبيق الشهير أكثر من 16 مليون إعجاب.

وفور انتشار الفيديو تم إلغاء رخصة المطعم وبدأت السلطات إجراءات الترحيل لثلاثة شبان أجانب آخرين يعملون في نفس المطعم بعدما تبين بأنهم يعملون بشكل غير نظامي بحسب وسائل إعلام محلية.

وقالت صحيفة Cumhuriyet إن المطعم الذي شهدت الواقعة في منطقة بيوغلو تعود ملكيته للمواطن التركي أ.ك.

وجاء في البيان الذي أدلى به والي اسطنبول بخصوص هذه القضية: “لقد بدأت الإجراءات القضائية ضد المشتبه بهم في جريمة “إهانة الأمة التركية والجمهورية ومؤسسات وأجهزة الدولة”.

ومع استمرار التحقيق، تبين أن م.آي لم يكن لديه تصريح إقامة داخل الشركة وكان يعمل بدون تأمين.

وتم وضع الرعايا الأجانب المذكورين تحت الحماية وبدأت إجراءات الترحيل. “بالإضافة إلى ذلك، تم إلغاء “رخصة الأعمال السياحية” لمكان العمل الذي وقع فيه الحادث”.

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وحسب بيانات إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية، تستقبل مدينة إسطنبول العدد الأكبر من اللاجئين، من بينهم أكثر من 530 ألف لاجئ سوري. في المرتبة الثانية تأتي غازي عنتاب التي تستقبل أكثر من 450 ألفا. كما تستقبل مدن أورفا وهاتاي ومرسين وبورصة وإزمير وأنقرة أعدادا كبيرة من اللاجئين.

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