صحيفة عبرية: هذا ما طلبه ملك الأردن من بايدن خوفا من انتقام إيران

وطن – زعمت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، طلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مكالمة هاتفية بنهاية الأسبوع، حث إسرائيل على عدم استخدام المجال الجوي لعمان في هجوم مضاد ضد إيران.

ونسبت الصحيفة العبرية هذه المعلومات لثلاثة مسؤولين مطلعين على الأمر، حسب وصفها.

وتابع التقرير أنه نظرا إلى أهمية المملكة الهاشمية “للحرب الإسرائيلية ضد حماس في غزة”، يمكن القول إن الأردن كان العضو الأكثر شهرة في التحالف الذي تقوده أمريكا والذي انضم إلى جيش الاحتلال في إسقاط أكثر من 300 صاروخ وطائرة بدون طيار أطلقتها إيران على الأراضي المحتلة، السبت الماضي.

الأردن بين الرد الإيراني والإسرائيلي

لكن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أصر في وقت لاحق على أن عمان ستحمي سمائها، “بغض النظر عن المكان الذي تأتي منه تلك الطائرات بدون طيار – من إسرائيل، أو من إيران، أو من أي شخص آخر”.

وعلاوة على هذا التحذير العلني لإسرائيل، كان الأردن أيضًا يرسل بشكل خاص رسائل إلى الاحتلال عبر الولايات المتحدة ودول أخرى تطالبها باتخاذ طريق مختلف إذا مضت قدما في خططها لمهاجمة إيران، حسبما قال دبلوماسي عربي كبير، ومسؤول إسرائيلي ومسؤول في إدارة بايدن لـ”تايمز أوف إسرائيل“.

وفي حين أنه من غير المرجح أن يقوم الأردن بالفعل بإسقاط طائرة بدون طيار أو صاروخ أو طائرة إسرائيلية دخلت مجاله الجوي، تخشى عمان من أن السماح بمثل هذه الضربة، خاصة بعد المساعدة في إحباط الهجوم الإيراني، سيعرضها للانتقام من طهران، وفق المسؤوليين.

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وقد هددت إيران المملكة الهاشمية بأنها ستتعرض للضربة التالية إذا تحركت ضد إيران في أعقاب الضربة الإيرانية.

وخلص تقرير “تايمز أوف إسرائيل” إلى أنه يمكن لإسرائيل أن تمر عبر سوريا من أجل ضرب إيران، لكن الطريق الأسرع والأكثر عملية سيبدأ عبر الأردن، نظراً لأنها تقيم علاقات دبلوماسية مع عمان، وبالنظر إلى أنه من غير المرجح أن يقوم الأردن بإبلاغ إيران بأن هناك هجوماً وشيكاً.

ولم ترد وزارة الخارجية الأردنية على طلب للتعليق من قبل الصحيفة العبرية.