الرئيسية » الهدهد » لماذا شارك الأردن في إسقاط الطائرات الإيرانية المتجهة إلى إسرائيل؟!

لماذا شارك الأردن في إسقاط الطائرات الإيرانية المتجهة إلى إسرائيل؟!

بقلم
شارك الأردن في إسقاط الطائرات الإيرانية المتجهة إلى إسرائيل

وطن – قبل وبعد تأكيد الأردن مشاركته في التصدي للمسيرات التي أطلقتها إيران نحو اسرائيل ليل السبت، أثيرت حالة من الجدل والانقسام بين جمهور منصات التواصل.

في هذا السياق، قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة إن القوات الأردنية “تصدت لبعض الأجسام الطائرة التي دخلت أجواءنا ليلة أمس”.

وقال مصدران أمنيان إقليميان إن سلاح الجو الأردني اعترض وأسقط عشرات الطائرات المسيرة الإيرانية التي انتهكت المجال الجوي للمملكة وكانت متجهة لإسرائيل.

وأضافا أن الجيش أيضا في حالة تأهب قصوى وأن أنظمة الرادار تراقب أي نشاط لطائرات مسيرة قادمة من اتجاه العراق وسوريا.

لماذا شارك الأردن في عملية التصدي؟

وطرح مغردون كثيرا من التساؤلات منها: لماذا شارك الأردن في عملية التصدي؟ ولماذا لم يترك المسيرات تمر إلى إسرائيل؟ وغيرها من الأسئلة.

وقال أحد المدونين إن الأردن ارتكب مرة أخرى خطأ إستراتيجيا بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول. فأخطأ حين فتح الطريق البري لوصول البضائع إلى إسرائيل، وأخطأ حين قمع المظاهرات الداعمة لفلسطين، وأخطأ حين حرك دفاعاته الجوية لإسقاط صواريخ ومسيرات ليست موجهة نحوه.

وعلق أحد المتابعين على هذه التدوينة بالقول إن العلاقات الدولية الشائكة والإقليمية المتقلبة حددت طبيعة الانخراط في اعتراض الصواريخ، وإن ما بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول ليس كما قبله.

وأشار آخرون إلى أن الأردن يتعرض لهجمة إلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب تصدي الدفاعات الجوية للمسيرات التي اخترقت مجاله الجوي، وهو ما يعد دفاعا عن أرض الأردن وشعبه.

وقال مغردون إن إسرائيل ستقوم بالرد على الهجمات الإيرانية، ولكن السؤال الذي طرحوه هو ماذا لو كانت صواريخ إسرائيلية انطلقت من تل أبيب نحو أحد الأهداف ومرت في الأجواء الأردنية، “هل ستتصدى لها دفاعاتنا الجوية كما فعلت اليوم مع المسيّرات الإيرانية؟” أي المتجهة نحو الاحتلال.

وردا على هذا السؤال، قال أحدهم إذا كان الأردن يحمي أجواءه من قبل طرفي النزاع (إيران وإسرائيل) فهذا حقه، أما أن تقوم إسرائيل باختراق الأجواء الأردنية لاعتراض المسيرات حسبما ذكرت مصادر إخبارية، فهذا يعد اصطفافا مع المحتل.

وأشار مغردون إلى أن “الأردن يتعرّض لضغوطات، وهو الخاسر في الرد الإيراني الذي جعل مسيراته وصواريخه تمر عبر الأردن، بدلا من سوريا ولبنان، وتساءل بالقول ماذا يريدون من الأردن؟ ليجيب ربما يريدون منه التنازل عن الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى”.

وأقرت 4 دول على الأقل، إلى جانب إسرائيل، بأنها ساهمت في صد هجوم إيران على إسرائيل من خلال إسقاط الصواريخ والمسيرات الإيرانية ليلة السبت/الأحد.

والدول المعنية هي الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا، والأردن، الذي مرت عشرات الطائرات المسيرة عبر مجاله الجوي.

الهجوم الإيراني على إسرائيل 

وشنت إيران خلال ليلة السبت أول هجوم مباشر على إسرائيل في تاريخها، باستخدام المسيرات والصواريخ، وجاء ذلك ردا على تعرض قنصلية إيران في دمشق مطلع الشهر الحالي لهجوم صاروخي إسرائيلي أسفر عن مقتل 7 من الحرس الثوري الإيراني، بينهم الجنرال محمد رضا زاهدي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن إيران أطلقت أكثر من 300 صاروخ ومسيرة على إسرائيل و99% منها تم صدها. مضيفاً أن عدداً قليلاً من الصواريخ الباليستية دخلت الأجواء الإسرائيلية.

قد يعجبك أيضاً

مسيرة إيرانية تعلق بأسلاك الكهرباء في العراق.. حقيقة فيديو غزا المواقع

مسيرة إيرانية تعلق بأسلاك الكهرباء في العراق.. حقيقة فيديو غزا المواقع

مفاجأة كبيرة في موقف الأردن.. إسرائيليون يوضحون دور عمان في الهجوم الإيراني!

مفاجأة كبيرة في موقف الأردن.. إسرائيليون يوضحون دور عمان في الهجوم الإيراني!

شارك الأردن في إسقاط الطائرات الإيرانية المتجهة إلى إسرائيل

لماذا شارك الأردن في إسقاط الطائرات الإيرانية المتجهة إلى إسرائيل؟!

منخفض المطير.. سيول مرعبة تحاصر العمانيين وارتفاع عدد المتوفين والمفقودين

منخفض المطير.. سيول مرعبة تحاصر العمانيين وارتفاع عدد المتوفين والمفقودين

هجوم إيران على إسرائيل أثار جدلا واسعا ووصفه من قبل البعض بـ"المسرحية"

كيف أنقذ هجوم إيران حكومة نتنياهو التي كانت على شفير السقوط؟

المغرب.. صاحبة الفيديو الفاضح تكشف عن هويتها وأول ظهور علني بعد الضجة

المغرب.. صاحبة الفيديو الفاضح تكشف عن هويتها وأول ظهور علني بعد الضجة (شاهد)

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior