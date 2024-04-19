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صحراء قاحلة في سلطنة عمان تحولت إلى نهر بسبب سيول المنخفض الجوي (فيديو)

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صحراء قاحلة في سلطنة عمان تحولت إلى نهر بسبب سيول المنخفض الجوي

وطن – تداول عمانيون مقطع فيديو من ولاية “محوت” بسلطنة عمان بعد استقبالها مياه أمطار عظيمة من جبال الحجر، وهي سلسلة جبلية تقع في الركن الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة العربية لتتحول صحاريها القاحلة إلى بحيرة لا يُرى أفقٌ لحدودها.

وتسببت فيضانات مفاجئة، ناجمة عن هطول أمطار غزيرة، في سلطنة عمان في خسائر بالغة، وأدت إلى مقتل 18 شخصا على الأقل، حسبما قالت سلطات البلاد.

وأوضحت اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ في السلطنة أن من بين الضحايا حوالي 10 تلاميذ جرفتهم سيارة، بالإضافة إلى شخص بالغ.

صحراء تحولت إلى نهر

وأظهرت صور ومقاطع فيديو تم تداولها عبر منصات التواصل الأمطار الغزيرة التي صاحبتها رياح شديدة في سلطنة عمان، وأدت إلى جريان السيول والفيضانات في عدد من المدن خلال الأيام الماضية، كما تسببت بوفاة عدد كبير من العمانيين من بينهم طلاب مدارس.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول منطقة صحراوية تحولت إلى ما يشبه النهر، فيما شوهدت أشجار وقد غمرت إلى منتصف جذوعها بالسيل فيما بدت الرياح تعصف بها وتكاد تقتلعها من جذورها.

ابتعاد مُنخفض المطير

وبحسب مراصد جوية تُشير آخر صور الأقمار الإصطناعية و نماذج المُحاكاة الحاسوبية إلى ابتعاد مُنخفض المطير عن أجواء السلطنة تدريجياً بعد أن جلب أمطار غزيرة لأنحاء واسعة من شمال السلطنة وباقي الدول الخليجية.

وأشار مركز “طقس العرب” نقلاً عن آخر القراءات الجوية إلى احتمالية أن تتأثر أجواء السلطنة بأخدود من مُنخفض جوي تدريجياً مع نهاية الأسبوع القادم. وذلك بالتزامن مع استجابة سطحية للمنخفض الجوي في منطقة الربع الخالي مما يؤدي إلى اندفاع كميات من الرطوبة المدارية إلى المنطقة مجدداً.

وكان خبراء الأرصاد الجوية حذروا من موجة طقس سيئة قد تتعرض لها سلطنة عمان، مجددا، خلال الأسبوع المقبل.

تحذير من موجة طقس جديدة خلال أسبوع

وقال المديرية العامة للأرصاد الجوية في البلاد، إن الطقس السيء سينتج عن منخفض جوي يضرب البلاد.

ونقل التلفزيون العماني عن مديرية الأرصاد القول إن أجواء المحافظات الشمالية بالسلطنة ستتأثر “بأخدود من منخفض جوي من، يوم الثلاثاء المقبل إلى يوم الخميس” وفقا لمؤشرات أولية.

وأضاف أن الأحوال الجوية المتوقعة ستشهد مبدئيا “أمطارا متفرقة قد تكون رعدية غزيرة أحيانا” وتشمل المحافظات الشمالية للسلطنة.

وكانت عُمان قد أعلنت، الخميس، أن عدد الوفيات جراء المنخفض الجوي الذي ضرب السلطنة خلال الأيام الماضية ارتفع إلى 21، في موجة من سوء الأحوال الجوية أثرت أيضا على الإمارات واليمن وشهدت عواصف عادية وأمطارا غزيرة غير مسبوقة.

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