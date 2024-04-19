تعليق ناري من فايز الدويري على الفيتو الأمريكي ضد عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة

وطن – علّق الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء فايز الدويري، على إسقاط الولايات المتحدة الأمريكية، مشروع قرار بمجلس الأمن يطالب بمنح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

وقال فايز الدويري في منشور عبر حسابه على منصة “إكس“: “أمريكا تستخدم حق النقض الفيتو ضد حصول دولة فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، فيما بريطانيا وفرنسا تمتنعان عن التصويت دعماً للموقف الأمريكي”.

وأضاف: “هذه رسالة واضحة للدول العربية والإسلامية قاطبة أن الدول الغربية وفي مقدمتها دول محور الشر الثلاث لا يرتجى منها خيراً، فاعتبروا يا أولي الألباب”.

امريكا تستخدم حق النقض الفيتو ضد حصول دولة فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، فيما بريطانيا وفرنسا تمتنعان عن التصويت دعماً للموقف الأمريكي، وهذه رسالة واضحة للدول العربية والإسلامية قاطبة أن الدول الغربية وفي مقدمتها دول محور الشر الثلاث لا يرتجى منها خيراً ، فاعتبروا… — Fayez Al-Dwairi I اللواء فايز الدويري (@FayezAldwairi) April 18, 2024

وكان مجلس الأمن، قد أخفق في تمرير مشروع قرار بقبول العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض “الفيتو”.

وصوتت 12 دولة من أعضاء مجلس الأمن لمصلحة القرار، بينها 3 دول تملك سلطة النقض “الفيتو” هي روسيا والصين وفرنسا، بينما امتنعت دولتان عن التصويت هما سويسرا، وبريطانيا التي تتمتع بسلطة “الفيتو” كذلك.

وكانت السلطة الفلسطينية قد طلبت من مجلس الأمن، في مطلع الشهر الجاري، النظر مجددا في الطلب الذي قدمته في عام 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

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والأربعاء، قدمت بعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة رسميا، نيابة عن المجموعة العربية، مشروع قرار إلى مجلس الأمن، يوصي الجمعية العامة بقبول فلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

تعليق حماس

بدورها، أدانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إحباط الولايات المتحدة مشروع قرار يقضي بالاعتراف بعضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، داعية المجتمع الدولي إلى تجاوز الضغوطات الأمريكية.

وقالت حماس في بيان: “الإدارة الأمريكية بموقفها هذا تضع نفسها مع الكيان الصهيوني النازي في عزلة عن الإرادة الدولية التي تقف مع شعبنا وحقوقه المشروعة”.

وأضافت: “ندين بأشد العبارات الموقف الأمريكي المنحاز للاحتلال، وندعو المجتمع الدولي إلى الضغط لتجاوز الإرادة الأمريكية، ودعم نضال شعبنا الفلسطيني وحقه المشروع في تقرير مصيره”.

وشددت حماس، على أن الولايات المتحدة أكدت من جديد وقوفها ضد الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة، ووقوفها الكامل إلى جانب كيان الاحتلال الفاشي في مصادرته حقوق الفلسطينيين ومحاولات تصفية قضيتهم.

وأشادت بمواقف “جميع الدول التي وقفت مع الحق الفلسطيني وصوتت لمشروع القرار”، مثمنة دور الجزائر الشقيقة والمجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ودول عدم الانحياز التي دعمت مشروع القرار.