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على الهواء.. وفد الجزائر ينسحب مع بدء كلمة ممثل الاحتلال في مجلس الأمن (فيديو)

بقلم
وفد الجزائر ينسحب مع بدء كلمة ممثل الاحتلال في مجلس الأمن

وطن – رصدت عدسات الكاميرات لحظة انسحاب الوفد الجزائري بقيادة وزير الخارجية أحمد عطاف، بعد بدء كلمة ممثل الكيان الصهيوني في مجلس الأمن.

وخصصت جلسة مجلس الأمن، الخميس، للتصديق على مشروع القرار المتعلق بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة.

وما إن بدأ ممثل الاحتلال الإسرائيلي كلمته حتى شوهد الوفد الجزائري بما فيهم وزير الخارجية، أحمد عطاف وهم ينسحبون من الجلسة.


وكان عطاف قد شدّد خلال الجلسة على أنّ عضوية فلسطين تضع مجلس الأمن أمام مسؤولية التحرك العاجل لحلّ الدولتين الذي يواجه اليوم خطراً مميتاً، وإنقاذه يكمن في منح فلسطين العضوية الكاملة حفاظاً على السلم والاستقرار.

وأضاف أن “أي تردد ستكون مخلفاته وخيمة، ومنح الضوء الأخضر للاحتلال كي يمعن في مخططات السلب والنهب والتطرف والمغالاة والتعنّت”.

الحق التاريخي للفلسطينيين

وقال إن “الحديث اليوم عن العضوية الكاملة لدولة فلسطين بمنظمتنا الأممية يعني إعادة طرح القضية الفلسطينية على أُصولها وأسسها الحقة وتسليط الضوء على جوهرها الذي لا يقبل التشويه ولبها الذي يأبى التشكيك والتحريف، وأعني بالجوهر واللُّب، الحقَّ التاريخي الشرعي والمشروع للفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة والسيدة”.

وأضاف أحمد عطاف: “هذا الحق التاريخي الذي يصر الاحتلال الإسرائيلي اليوم على طمسه وعلى استئصال مقوماته، وهو الذي أضحى لا يجد أدنى حرج وأبسط حياء في المجاهرة برفضه وإنكاره والإمعان في القضاء عليه”.

وختم ذات المتحدث: “إن الجزائر قد نالت شرف احتضان إعلان قيام الدولة الفلسطينية يوم 15 نوفمبر 1988، كما نالت بلادي شرف كونها أول المعترفين الرسميين بها، وجه الرئيس عبد المجيد تبون، من منبر الجمعية العامة في جلستها الأخيرة، الدعوة إلى التعجيل بمنح فلسطين العضوية الكاملة بمنظمتنا”.

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