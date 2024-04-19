ابن سلمان يضرب بأمر النبي عرض الحائط.. عرض أزياء فاضح في مدائن صالح ونجوى كرم حاضرة (فيديو)

وطن – حلت المطربة اللبنانية “نجوى كرم” ضيفة على عرض أزياء المصمم رامي قاضي في مدينة العلا الأثرية، في المملكة العربية السعودية في جلسة تصوير أثارت الإعجاب والتفاعل والجدل أيضا.

وجاء الجدل لخصوصية هذا المكان ـ الذي شهد عرض الأزياء ـ الدينية المعروفة، حيث أن العلا هي موقع “مدائن صالح”.

إطلالة فاضحة لنجوى كرم في العلا وجدل

وكانت فتاوى سعودية قد حرمت ونهت من قبل عن العيش في “مدائن صالح” والتواجد فيها والأماكن التي وقع على أهلها العذاب، مستندين إلى حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء فيه أنه لما مر بالحجر “مدائن صالح” قال: “لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم فيصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين، ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي”.

وأثار ظهور نجوى كرم بفستان فاضح وعاري في هذا المكان “العلا” موجة جدل واسعة، وانتقد الكثير من النشطاء مخالفة وصية النبي صلى الله عليه وسلم، بالقيام بهذه الأفعال داخل “مدائن صالح”.

وكان رامي قاضي أول مصمم أزياء يتعاون مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا ومبادرة لحظات العلا، قد أطلق مجموعته من الأزياء الراقية لربيع وصيف 2024. واختار تصويرها في منطقة العُلا السعوديّة التي تعجّ بغنى تاريخي، ومناظر طبيعية استثنائيّة إلى جانب أكبر مبنى عاكس في العالم يُعرف باسم “مرايا”.

وتداول معجبو “شمس الأغنية” نجوى كرم مقطع فيديو لها بدت فيها وهي ترتدي فستاناً طويلاً ساتراً باللون الأحمر وقد أسدلت شعرها وبدت وهي تذهب وتجيء بين آثار منطقة العلا .

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واعتادت النجمة اللبنانية نجوى كرم على الظهور بإطلالات أنيقة ومتنوعة تبرز جمال جسمها ورشاقتها، لكن ظهورها في أرض الله الحرام ومهبط الوحي بهذا الشكل عرضها لانتقادات واسعة، وطالت الانتقادات أيضا نظام محمد بن سلمان الذي دمر هوية المملكة الدينية وشوهها.

اطلالة العروس الختامية من عرض ازياء المصمم اللبناني رامي قاضي في قاعة المرايا في العلا 👰🏻‍♀️ 🎥 osamaafesh pic.twitter.com/skYP08Wk93 — اُوت هديل | Haute Hadeel (@HauteHadeel) April 19, 2024

وكشف رامي قاضي أن نجوى كرم تفضّل الألوان الصارخة، التي تبرز جمال جسمها ورشاقتها، وهذا ما شهدناه في برنامج The Voice Senior، خصوصاً أنّ الألوان القوية تليق بها وبنوع الموسيقى التي تقدّمها.

من عرض ازياء المصمم اللبناني رامي قاضي في العلا

المجموعة مُستلهمة من طبيعة العُلا ومن قاعة المرايا 🪞 🎥 abdullah.alkhorayef pic.twitter.com/LYI7qYjEOw — اُوت هديل | Haute Hadeel (@HauteHadeel) April 19, 2024

وأكد المصمم قاضي سعيه للحفاظ على جوهر جمال المنطقة الطبيعي وعمقها الثقافي ضمن كل فستان، حيث أدخل إلى المجموعة عناصر مستوحاة من مناظر العلا الطبيعية وفنها المعماري وزخارفها التاريخية.

🚨| شمس الاغنية نجوى كرم ضيفة عرض ازياء المصمم العالمي رامي قاضي في العلا غدًا 🇸🇦 ! pic.twitter.com/9SGD3m0gZT — 𝗚𝗼𝗿𝗴𝗲𝗼𝘂𝘀 𝗡𝗮𝗷𝘄𝗮 (@Gorgeous_Najwa) April 18, 2024

مدائن صالح

وكانت هيئة كبار العلماء السعودية أصدرت في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز الفتوى رقم (9 (في 6143931//هـ، والتي رأت منع الإحياء والسكن فيما كان فيه آثار من جبال وسهول في مدائن صالح وكذلك الآبار الثمودية، ومجرى الوادي ومفرشه، وأن ماعدا ذلك مما كان خارجا عنه وداخلا في محيط سلسلة الجبال القائمة قررت الهيئة بالأكثرية جواز إحيائه والسكن فيه.

لكنه في عام 2012 وبعد أعوام طويلة من الامتناع عن زيارة مدائن صالح في السعودية، دعا رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار في ذلك الوقت سلطان بن سلمان لزيارة مدائن صالح، وقام حينها الشيخ عبدالله المنيع والشيخ عبدالله المطلق عضوا هيئة كبار العلماء والمستشاران بالديوان الملكي بتفقد أعمال التأهيل التي تنفذها الهيئة العامة للسياحة والآثار في عدد من المواقع الأثرية والتراثية في محافظة العُلا لتكون واجهة سياحية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقام فيها مثل هذه العروض الفاضحة ففي عام 2020 استضافت العلا مجموعة من عارضات الأزياء منهن: كايت موس، وكانديس سوانبول، وأمبير فاليتا، وجوردان دون، ومارياكارلا بوسكونو، وأليك ويك، وشياو وين وقمن بعرض أزياء “شبه إباحي”.