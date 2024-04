ابن سلمان يضرب بأمر النبي عرض الحائط.. عرض أزياء فاضح في مدائن صالح ونجوى كرم حاضرة (فيديو)

وطن – حلت المطربة اللبنانية “نجوى كرم” ضيفة على عرض أزياء المصمم رامي قاضي في مدينة العلا الأثرية، في المملكة العربية السعودية في جلسة تصوير أثارت الإعجاب والتفاعل والجدل أيضا.

وجاء الجدل لخصوصية هذا المكان ـ الذي شهد عرض الأزياء ـ الدينية المعروفة، حيث أن العلا هي موقع “مدائن صالح”.

وكانت فتاوى سعودية قد حرمت ونهت من قبل عن العيش في “مدائن صالح” والتواجد فيها والأماكن التي وقع على أهلها العذاب، مستندين إلى حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء فيه أنه لما مر بالحجر “مدائن صالح” قال: “لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم فيصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين، ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي”.

Stepping into the spotlight at @RamiKadi ’s breathtaking fashion show! ❤️#AlUla #NajwaKaram pic.twitter.com/iCwZILU5uU

— Najwa Karam (@najwakaram) April 19, 2024