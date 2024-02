عارضات مثيرات في صحراء السعودية.. عرض أزياء في العلا يثير جدلا

وطن – أثارت مشاهد لعروض أزياء نسائية مثيرة في منطقة العلا السعودية ردود فعل غاضبة ووصفت بالفاضحة وتسيء للأماكن المقدسة في المملكة، نظراً لأن موقع التصوير لا يبعد سوى 300 كيلومتر عن المدينة المنورة.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان السلطات السعودية القبض على عمرو المدني، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للعلا، بتهم فساد وغسيل الأموال، وبعد اتهامات لمشروع العلا بأنه غسيل فني، يستخدم الاستثمار في الثقافة والترفيه كوسيلة للتغطية على سجل حقوق الإنسان في المملكة.

Rami Kadi unveils ‘Les Miroirs’, SS24 Couture collection, in collaboration with @AlUlaMoments against the iconic Maraya.

Watch the full fashion film on the Rami Kadi Intagram page.#RamiKadi #LesMiroirs #RKSS24#Couture #AlUla #AlUlaMoments pic.twitter.com/ZacnZq62Dq

