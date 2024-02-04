عارضات مثيرات في صحراء السعودية.. عرض أزياء في العلا يثير جدلا

وطن – أثارت مشاهد لعروض أزياء نسائية مثيرة في منطقة العلا السعودية ردود فعل غاضبة ووصفت بالفاضحة وتسيء للأماكن المقدسة في المملكة، نظراً لأن موقع التصوير لا يبعد سوى 300 كيلومتر عن المدينة المنورة.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان السلطات السعودية القبض على عمرو المدني، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للعلا، بتهم فساد وغسيل الأموال، وبعد اتهامات لمشروع العلا بأنه غسيل فني، يستخدم الاستثمار في الثقافة والترفيه كوسيلة للتغطية على سجل حقوق الإنسان في المملكة.

Rami Kadi unveils ‘Les Miroirs’, SS24 Couture collection, in collaboration with @AlUlaMoments against the iconic Maraya. Watch the full fashion film on the Rami Kadi Intagram page.#RamiKadi #LesMiroirs #RKSS24#Couture #AlUla #AlUlaMoments pic.twitter.com/ZacnZq62Dq — Rami Kadi Maison de Couture (@RamiKadi) February 3, 2024

وأقيم عرض الأزياء بين مجموعة من التلال بمنطقة العلا وهو من تصميم اللبناني “رامي قاضي” الذي زعم أن مجموعته الجديدة مستلهمة من طبيعة العلا وقاعة المرايا.

عرض أزياء فاضح في العلا

وتعتبر قاعة المرايا التي تقع في مدينة العلا السياحية أكبر مبنى مغطى بالمرايا في العالم، ورُفع الستار عن المبنى في العام 2019.

“Les Miroirs”, inspired by AlUla’s mirrored architectural wonder and the world’s largest mirrored building, Maraya, features couture gowns representing its reflective facets, creating a mesmerising interplay of light and shadow.#RamiKadi #AlUlaMoments #ExperienceAlUla pic.twitter.com/0HLc8OgLMN — Rami Kadi Maison de Couture (@RamiKadi) February 4, 2024

وكان المصمم قاضي كشف عبر حسابه في “الانستغرام” عن استعداده لعرض مجموعته Maison Rami Kadi SS24 Couture Collection في العلا، بالتعاون مع “لحظات العلا”، كأول مصمم عربي يعرض مجموعته في العلا.

ونشر مقاطع فيديو تمزج ألوان الأزياء المصممة بطبيعة العلا الساحرة.

https://www.instagram.com/ramikadi/?utm_source=ig_embed&ig_rid=740df481-4576-4e87-a570-bde1ef786b44

ألوان الطبيعة

وأظهر مقطع فيديو نشره المصمم رامي قاضي على حسابه في موقع إكس، عارضتين بثياب طويلة مكشوفة الكتفين.

وفي مشاهد تالية يتم تقريب الزوم على ثنايا في الأثواب حيث بدت مطرزة بأحجار كريمة فوق قماش من الشيفون الحريري. وبدا خلفهما جانب من تلال العلا الصخرية.

وبحسب منشور على حساب المصمم ذاته فإن هذه الأزياء مستوحاة من ألوان الأنثروبولوجيا الغنية والهندسة المعمارية والتنوع البيولوجي في العلا.

وتمثل مجموعة “Les Miroirs” من تصميم رامي قاضي لربيع وصيف 24، بمثابة تمثيل للآفاق اللامتناهية لهذا المشهد الطبيعي، والسراب السحري، والواحة الخضراء الشاسعة.

موجة استياء

وأثارت مشاهد التصوير والعروض موجة من الإستياء بين مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتبروا أن “هذه العروض فاضحة وغير لائق بقدسية المكان حيث إن موقع التصوير لا يبعد سوى 300 كيلومتر عن المدينة المنورة.

ووفق نشطاء فإن محافظة العُـلا التابعة لإمارة المدينة المنورة بعد أن كان محرم زيارتها بفتاوى دينية، تحولت إلى بارات ومراقص وحفلات مجون وسهرات ورقص واختلاط وعروض أزياء وأندية ليلية وتعري وأحواض جماعية وكل ما هو محرم.

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يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تقام فيها مثل هذه العروض الفاضحة ففي عام 2020 استضافت العلا مجموعة من عارضات الأزياء منهن: كايت موس، وكانديس سوانبول، وأمبير فاليتا، وجوردان دون، ومارياكارلا بوسكونو، وأليك ويك، وشياو وين وقمن بعرض أزياء “شبه إباحي” بملابس شبه عارية!