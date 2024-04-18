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إيلون ماسك يعتزم فرض رسوم للتدوين على منصة إكس ويكشف السبب

بقلم
إيلون ماسك

وطن – كشف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، عزمه فرض رسوم على مستخدمي منصة “إكس” التي يملكها، مقابل السماح لهم بالنشر على المنصة.

وقال ماسك في رده على أحد الحسابات على “إكس“، بشأن التغييرات الأخيرة على المنصة: “لسوء الحظ، فإن فرض رسوم بسيطة مقابل وصول المستخدم الجديد للكتابة هو الطريقة الوحيدة للحد من هجمة الروبوتات التي لا هوادة فيها”.

وأضاف أنه يمكن للذكاء الاصطناعي الحالي (ومزارع المتصيدين) اجتياز اختبار (هل أنت روبوت) بسهولة، في إشارة إلى الأدوات الحالية مثل اختبار “كابتشا” (CAPTCHA).

وفي رده على منشور آخر في “إكس”، قال ماسك إن الحسابات الجديدة ستتمكن من النشر على المنصة بعد 3 أشهر من تاريخ إنشائها من دون دفع تلك الرسوم.

موعد غير محدد

ولم يعلن ماسك الذي استحوذ على منصة “إكس” أواخر العام 2022، عن موعد تطبيق السياسة الجديدة أو مقدار الرسوم التي سيفرضها على المستخدمين.

حرب على الحسابات الزائفة

ومنذ الاستحواذ على المنصة، أعلن ماسك حربه على الحسابات الزائفة وغير النشطة، والتي لم تنشر تغريدات أو تسجل عملية دخول منذ سنوات.

وحذفت المنصة في أبريل/نيسان من العام الماضي، العلامة الزرقاء للتحقق من الحسابات من الملف الشخصي لآلاف الأشخاص، ومن بينهم مشاهير وصحفيون وسياسيون بارزون.

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وجعل ماسك التحقق من الحسابات بالعلامة الزرقاء باشتراك، في خطوة قال إنها ستعالج مشكلة الحسابات الزائفة على منصة التواصل الاجتماعي.

وفي 2022، بعد وقت قصير من استحواذه على “تويتر”، أعلن ماسك أنه بصدد التخلص من 1.5 مليار من تلك الحسابات.

في تلك الأثناء أيضاً أعلن ماسك أن تويتر بدأت “تطهير” المنصة من الحسابات الزائفة.

وأضاف في تغريدة حينها: “تويتر بدأت بحذف كثير من حسابات البريد العشوائي (الاحتيالية) في الوقت الحالي، لذلك قد ترى انخفاضاً في أعداد المتابعين”.

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