إيلون ماسك يعتزم فرض رسوم للتدوين على منصة إكس ويكشف السبب

وطن – كشف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، عزمه فرض رسوم على مستخدمي منصة “إكس” التي يملكها، مقابل السماح لهم بالنشر على المنصة.

وقال ماسك في رده على أحد الحسابات على “إكس“، بشأن التغييرات الأخيرة على المنصة: “لسوء الحظ، فإن فرض رسوم بسيطة مقابل وصول المستخدم الجديد للكتابة هو الطريقة الوحيدة للحد من هجمة الروبوتات التي لا هوادة فيها”.

Unfortunately, a small fee for new user write access is the only way to curb the relentless onslaught of bots.

Current AI (and troll farms) can pass “are you a bot” with ease.

— Elon Musk (@elonmusk) April 15, 2024