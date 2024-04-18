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إيران.. شرطة الأخلاق تسحل امرأة في الشارع لعدم ارتدائها الحجاب (فيديو)

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إيران.. شرطة الأخلاق تسحل امرأة في الشارع لعدم ارتدائها الحجاب

وطن – تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم يوثق لحظة انهيار امرأة إيرانية خارج محطة مترو “تجريش” في طهران، بعد اعتداء “شرطة الأخلاق” عليها بسبب قواعد اللباس.

وفي مقطع الفيديو المتداول الذي لم يعرف تاريخ التقاطه، بدت المرأة وهي مغمى عليها وسط الشارع فيما شوهدت سيدات وهن يحاولن مساعدتها.

وفي التفاصيل قالت شبكة “بي بي سي” بنسختها الفارسية إن الشابة دينا-الضحية – دأبت على الذهاب إلى مسرح المدينة من طريقها المعتاد.

وعندما دخلت مترو أنفاق الصادقية، حذرتها إحدى المضيفات المحجبات. ويبدو أن دينا لم تهتم وقالت إنني أدفع الضرائب” واستخدمت مترو الانفاق. ولهذا السبب مرت عبر البوابة.

خطة نور

وأضاف المصدر أن أحد أفراد شرطة الأخلاق سحب حقيبتها من ظهرها وأخذ دينا بالقوة، فصرخت أيضًا وطلبت المساعدة، لأنها قالت إنها لا تريد أن يتم القبض عليها، ولكن على ما يبدو لم يساعدها أحد.”

وانطلقت، السبت 25 أبريل/نيسان، خطة “نور” للتعامل مع ما تسميه الحكومة الإيرانية “مكافحة الغير ملتزمات بالحجاب”.

وشوهد عدد كبير من رجال الشرطة ودوريات شرطة الأخلاق والشاحنات البيضاء التي تمركزت في شوارع وساحات المدن لاعتقال النساء والفتيات اللاتي لا يخضعن لـ”الحجاب الإجباري”.

وهو نفس الوعد الذي قطعته الشرطة في بيانها قبل تنفيذ خطة “نور”: “سيتم التعامل مع المخالفين لقانون الحجاب والعفة قانونيا”.

وتابع المصدر أنه منذ الساعات الأولى لبدء هذه الخطة، سرعان ما انتشرت قصص المعاملة العنيفة التي يمارسها افراد الشرطة ضد الفتيات والنساء المحجبات.

وكانت تقارير إعلامية من إيران أفادت بأن حملة النظام الجديدة ضد النساء تستمر بقوة هذه الأيام، منذ أن بدأت السلطة إجراءاتها الجديدة السبت الماضي لفرض الحجاب الإجباري وقمع النساء في الأسواق والأماكن العامة.

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وقال موقع “إيران انترناشيونال” المعارض إن قوات الأمن وشرطة الأخلاق بدأت تلجأ إلى عناصر الأمن بزي مدني لمنع المواطنين من الاشتباك مع قوات الأمن أثناء محاولتهم اعتقال النساء أو الاعتداء عليهن، حيث إذا هاجم المواطنون قوات الأمن تسارع العناصر بالزي المدني بالاشتباك مع المواطنين وتفريقهم.

وأوضحت التقارير أن عددا من النساء المعتقلات هذه الأيام نُقلن إلى مركز أمن شارع “نيلوفر” بالعاصمة طهران، وهو مركز كانت السلطات تستخدمه سابقا لاحتجاز المتهمين بقضايا مخدرات.

وبحسب التقارير، تم اعتقال مئات النساء في مدن مختلفة من البلاد، بما في ذلك طهران وكرج، من السبت إلى الثلاثاء (13 إلى 16 أبريل/نيسان)، بتهمة عصيان الحجاب الإجباري.

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