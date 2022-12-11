الأحد, ديسمبر 11, 2022
الرئيسيةالهدهدإيرانيات يكسرن هيبة شرطة الأخلاق.. نساء فعلن المستحيل في حافلة مزدحمة (شاهد)
الهدهد

إيرانيات يكسرن هيبة شرطة الأخلاق.. نساء فعلن المستحيل في حافلة مزدحمة (شاهد)

السلطات أعلنت حل هذا الجهاز مع استمرار الرقابة الصارمة

كتب خالد السعدي
إيرانيات و شرطة الأخلاق watanserb.com
إيرانيات و شرطة الأخلاق
- Advertisement -

وطن- تداول نشطاء مقطع فيديو، يُظهر إقدام عدد من الإيرانيات على مقاومة نساء شرطة الأخلاق وطردهن من حافلة في طهران، في واقعة لم تكن متوقعة أبدا قبل الاحتجاجات التي تعصف بإيران حاليا.

وبيّن الفيديو، صداما حادا بين النساء في الحافلة المزدحمة جدا، وسط حالة من الفوضى الشديدة.

- Advertisement -

وقالت سيدة من بين اللاتي كن موجودات في هذا المشهد: “نخلع حجابنا كل يوم ولا نقبل التنمر من شرطة الأخلاق. سننهي نظام الفصل العنصري بين الجنسين”.

رقعة الغضب الإيراني تتسع

وانضمت النساء في محافظة سيستان بلوشستان الإيرانية إلى الاحتجاجات المستمرة في إيران، والتي تسميها السلطات أعمال شغب، والتي كانت قد اندلعت في أعقاب وفاة مهسا أميني، تلك الفتاة التي قضت خلال احتجازها في أحد مقرات شرطة الأخلاق.

وبيّنت مقاطع مصورة، عشرات النساء في عاصمة المحافظة زاهدان، وهن يرفعن لافتات كتب عليها “امرأة، حياة، حرية”.

- Advertisement -

يُشار إلى أن هذا الشعار هو أحد أبرز شعارات الحركة الاحتجاجية المستمرة منذ منتصف سبتمبر الماضي.

إعلان حل شرطة الأخلاق

وكانت العديد من التقارير قد نسبت مؤخرا إلى الحكومة الإيرانية إعلانها حل شرطة الأخلاق، بعد تعليق نشاطها على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في البلاد.

ونُسب إلى المدعي العام الإيراني حجة الإسلام محمد جعفر منتظري، إعلانه إلغاء شرطة الأخلاق من قبل السلطات المختصة، وقال منتظري إن “شرطة الأخلاق ليس لها علاقة بالقضاء وألغاها من أنشأها”.

لكن في الوقت نفسه، شدد منتظري على أن القضاء “سيواصل مراقبة التصرفات السلوكية على مستوى المجتمع”.

واعتبر الكثيرون تصريحات منتظري بمثابة نعي لجهاز شرطة الأخلاق الذي صار حديث الإعلام وإدانات من حكومات غربية منذ “وفاة” أميني بعد أن اعتقلتها الشرطة بزعم “لبسها الحجاب بطريقة غير لائقة”، كما قالت صحيفة ميديل إيست أونلاين.

تضييق جديد على غير المحجبات

وبعد الإعلان عن حل شرطة الأخلاق، أعلن النائب في البرلمان الإيراني وعضو اللجنة الثقافية البرلمانية حسين جلالي أن الحكومة تبحث تجميد الحسابات المصرفية لغير المحجبات.

وقال النائب إن القرار جاء بدلاً من تسيير دوريات الآداب، المعروفة بدوريات الإرشاد، والتي أعلن المدعي العام الإيراني عن وقف عملها قبل بضعة أيام.

وأوضح جلالي أنه مع انتهاء الاحتجاجات سيتم إنهاء هذه الأمور في غضون أسبوع أو أسبوعين، ما يعني أن الحجاب سيعود إلى رؤوس النساء.

المصدرصحيفة ميديل إيست أونلاين.، مواقع التواصل الاجتماعي ، وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
spot_img
اقرأ أيضاً
الهدهد

“الروبوت القاتل”.. هكذا تم اغتيال العالم الإيراني فخري زادة بهدوء تام وفي أقل من دقيقة

الهدهد

من هو “روح الله زم” الذي أعدمته إيران بتهمة الإفساد بالأرض والمس بقداسة الخميني؟!

الهدهد

متحدث خارجية إيران يمسح الأرض بأمير السعودية المراهق وينصحه بهذا الأمر قبل فوات الأوان

الهدهد

في 3 دقائق وبـ3 رصاصات .. تفاصيل صادمة عن طريقة اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده

الهدهد

“اتقوا الله في اوطانكم لا ناقة لنا ولا جمل”.. سياسي كويتي يحذر دول الخليج من حرب الصواريخ التي ستندلع خلال أيام

الهدهد

“مشروع استخباراتي” أبطاله إيرانيون يقيمون بالإمارات.. الجانب الخفي لاتفاق التطبيع ومخطط خبيث لابن زايد

الهدهد

رسميا.. هكذا ردت أمريكا على عرض إيران جائزة مالية ضخمة لمن يأتي برأس “أبو إيفانكا”

الهدهد

إيران رفضت تسليمهم الصندوق الأسود.. مسؤولون أوكرانيون لا يستبعدون سقوط الطائرة الأوكرانية في طهران بصاروخ موجه

الهدهد

تحرك جديد للسلطان قابوس.. أرسل برقية عاجلة لرئيس إيران وهذا ما جاء فيها

تقارير

يوسف بن علوي يفجر مفاجأة ويكشف تفاصيل اتصالات أمريكية بعد مقتل سليماني وهذا ما قاله عن حكمة خامنئي

الهدهد

“حددت قبري واكتبوا عليه هذه العبارة”.. هذه وصية قاسم سليماني التي تركها لزوجته ونجله محمود

الهدهد

أكاديمي إيراني يدعو لاقتلاع أعين المتظاهرين “ثم” تقطيع أيديهم وأرجلهم وبعض أصابعهم دون قتلهم طبعاً!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

أكثر الأخبار بحثا على جوجل في عام 2022

أشرف حكيمي يُخاطب صديقه مبابي برسالة نارية قبيل مباراة المغرب وفرنسا

احتفالات من المحيط إلى الخليج.. منتخب المغرب فخر العرب وصانع السعادة (شاهد)

تشكيلة منتخب الأرجنتين ضد كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022

هل سماعات الأذن تقلل من خطر الإصابة بالخرف؟ دراسة تجيب

مذيع الجزيرة يتهم رونالدو بفعل مهين بعد مباراة المغرب والبرتغال والكاميرات تصطاد الواقعة

جورجينا رودريغيز تلوم مدرب البرتغال على فشل رونالدو وتهاجمه بشراسة (شاهد)

المباراة التي أشعلت حرباً بين دولتين وقضت على ٤ آلاف قتيل و١٥ ألف جريح وتشريد عشرات الآلاف ١٩٦٩م!

فينسينت أبو بكر يُقرر الرحيل عن النصر السعودي وهذه وجهته المقبلة

التضخم الحاد يباغت المصريين والحكومة تبيع أراضيها بحثا عن الدولار

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC