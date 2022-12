إيرانيات يكسرن هيبة شرطة الأخلاق.. نساء فعلن المستحيل في حافلة مزدحمة (شاهد)

- Advertisement -

وطن- تداول نشطاء مقطع فيديو، يُظهر إقدام عدد من الإيرانيات على مقاومة نساء شرطة الأخلاق وطردهن من حافلة في طهران، في واقعة لم تكن متوقعة أبدا قبل الاحتجاجات التي تعصف بإيران حاليا.

وبيّن الفيديو، صداما حادا بين النساء في الحافلة المزدحمة جدا، وسط حالة من الفوضى الشديدة.

Iranian women resist morality police & kick out the harassers off the bus in Tehran.

The woman who send this videy says; we remove our hijab everyday and no longer accept bullies from morality police.

We will end this gender apartheid regime.#MahsaAmini

pic.twitter.com/ek54Y8KpEe

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) December 10, 2022