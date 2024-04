قد يكون سبب كارثة السيول وغرق دبي.. ما هو مشروع تلقيح السحب الذي نفذته الإمارت؟ (فيديو)

وطن – جدل واسع شهدته مواقع التواصل بعد انتشار معلومات تزعم أن تشغيل تقنية المطر الاصطناعي ـ عن طريق صدم السحب بالكهرباء باستخدام طائرات بدون طيار لتلقيح الغيوم في سماء دبي ـ هو ما أدى إلى الدمار والسيول التي أغرقت الإمارات مؤخرا جراء استخدام أملاح ومواد كيميائية وموجات كهربائية في هذا المشروع غير مأمون العواقب.

وتلقيح السحب في دولة الإمارات العربية المتحدة هو أسلوب لتعديل الطقس، وتقول الحكومة إنها تستخدمه لمواجهة تحديات المياه في البلاد، ولكنه تحول فيما يبدو إلى كارثة غير متوقعة، وفق وصف البعض.

Don’t let anyone ever tell you it’s just a ‘conspiracy’ pic.twitter.com/1hTmlrXf4t

وتدعم دولة الإمارات العربية المتحدة ما يسمى بـ”إنتاج الأمطار” من خلال تخصيص 15 مليار دولار لهذا المشروع منذ عام 2017.

وانتشرت تغريدة مرفقة بفيديو وكانت قد نشرت قبل 8 أيام، كشفت عن عمل محطة المطر الاصطناعي في أبو ظبي في تلقيح الغيوم في سماء دبي.

In Dubai, artificial rain technology is triggered by electroshocking the clouds with drones. The United Arab Emirates has been supporting rain production by allocating $15 billion to this project since 2017.#Rain #Artificial #Technology #Future #Dubai #Drones pic.twitter.com/vzDHNKAfle

— Techtuv (@techtuv) April 8, 2024