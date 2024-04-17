اغتصاب طفلة في النجف على يد خالها يقلب العراق .. مزقها بالسكاكين لإخفاء الجريمة!

اهتز الشارع العراقي على وقع جريمة مروعة، راح ضحيتها طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، في النجف، بعد أنباء عن تعرضها لواقعة اغتصاب من خالها، وسط محاولة من العائلة لإخفاء الحقيقة.

وكانت طفلة تدعى شهد، قد وصلت إلى المستشفى برفقة عائلتها، الذين تذرعوا أنهم أسعفوها بعد أن نهشت الكلاب جسدها، لكنها توفيت.

وذكر موقع “السومرية نيوز” أنّ كلاباً سائبة هاجمت الطفلة في حادثة هي ليست الأولى في العراق، ونهشت جسدها ما أدى الى وفاتها في حي النداء بالنجف.

لكنّ تقرير الطب العدلي كشف فيما بعد أنّ ادعاء عائلة الطفلة “غير صحيح”، وأنها تعرضت للاغتصاب. بينما قيل إن خالها هو من قام باغتصابها وبعدها تم تمزيق جسدها بالسكاكين في مسعى لطمس آثار الجريمة. وفق وسائل إعلام محلية

اقرأ أيضاً:

العراق: اغتصاب الطفلة “حوراء” يثير غضباً .. ذهبت لشراء “شيبس” وعادت بدمائها! (شاهد)

“اغتصبها وقتلها”.. العراق يُسدل الستار في قضية “طفلة الـ 7 سنوات” بعد القبض على الجاني

وفتحت الجهات الأمنية تحقيقا في الواقعة، مشددة على أنها ستعلن عن نتائج التحقيق حين صدورها.

وعلى إثر الواقعة، طالب عراقيون من خلال تدشين هاشتاغ #حق_طفلة_النجف، بمحاسبة عائلة الطفلة، التي أخفت الجريمة، وإيقاع أقصى عقوبة في حقهم.

طالبوا بحق هاي الطفلة المظلومة

بعد ادعاء ذويها بمهاجمتها من قبل الكلاب السائبة.. الطب العدلي يكشف عن تعرض طفلة النجف الى الاغتصاب ثم القتل من قبل شقيق والدتها

الطفلة تعرضت للاغتصاب وبعدها تم تمزيق جسدها بالسكاكين

اهلها تعاركوا وي الطب العدلي لان كشف الحقيقة#حق_طفلة_النجف pic.twitter.com/pmddKAbVuC — الحراك النسوي العراقي (@iraqi_feminist5) April 16, 2024

🔴 جريمه بشعه ف النجف

قدمت عائلة الطفلة ذات ال١٢ عاما بلاغا كاذبا للسلطات بان طفلتهم نهشتها الكلاب السائبة شكّتْ الشرطة بالامر ووضع الجثة فنقلوها الى الطب العدلي لبيان سبب الوفاة.. واتضح ان الطفلة تعرضت لاغتصاب ثم الى القتل بطعنات سكين والمتهم بذلك هو ((خالها)) شقيق والدتها pic.twitter.com/zgDTOu68Tm — Dr.Zina (@Zina09390784) April 17, 2024

هاي البنية اسمها شهد من النجف عمرها

٧ سنوات اهلها جابوها للمستشفى بحجة ان الكلاب نهشت جسدها الى ان ماتت لكن بعد الكشف عنها وفحصها الطب العدلي اثبت غير هذا الإدعاء الطفلة تعرضت للإغتصاب من المنطقتين وبعدها تم تمزيق جسدها بالسكاكين

يتبع 🔻🔻#حق_طفلة_النجف pic.twitter.com/gquzCGUaWL — وسيم المحمدي 🇮🇶🇧🇪 (@wa_n1m) April 17, 2024

هكذا جرائم اصبحت اعتياديه في حكم العمامه والاعراف القبليه البائسه

جريمه مروعه اغتصاب طفله بعمر ال 7 سنوات وقتلها و ادعاء ذويها بمهاجمتها من قبل الكلاب السائبة.لكن روايه الطب العدلي كشفت عن تعرض الطفلة للاغتصاب من قبل خالها ومن ثم تم تمزيق جسدها

لاخفاء الجريمه#حق_طفله_النجف pic.twitter.com/UBn7qGyMfo — علاء 🇮🇶عراقي★ من بغدِآدِ★ (@Alaa_Alirqi2) April 16, 2024