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اغتصاب طفلة في النجف على يد خالها يقلب العراق .. مزقها بالسكاكين لإخفاء الجريمة!

بقلم
مقتل طفلة في النجف

اهتز الشارع العراقي على وقع جريمة مروعة، راح ضحيتها طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، في النجف، بعد أنباء عن تعرضها لواقعة اغتصاب من خالها، وسط محاولة من العائلة لإخفاء الحقيقة.

وكانت طفلة تدعى شهد، قد وصلت إلى المستشفى برفقة عائلتها، الذين تذرعوا أنهم أسعفوها بعد أن نهشت الكلاب جسدها، لكنها توفيت.

وذكر موقع “السومرية نيوز” أنّ كلاباً سائبة هاجمت الطفلة في حادثة هي ليست الأولى في العراق، ونهشت جسدها ما أدى الى وفاتها في حي النداء بالنجف.

لكنّ تقرير الطب العدلي كشف فيما بعد أنّ ادعاء عائلة الطفلة “غير صحيح”، وأنها تعرضت للاغتصاب. بينما قيل إن خالها هو من قام باغتصابها وبعدها تم تمزيق جسدها بالسكاكين في مسعى لطمس آثار الجريمة. وفق وسائل إعلام محلية

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وفتحت الجهات الأمنية تحقيقا في الواقعة، مشددة على أنها ستعلن عن نتائج التحقيق حين صدورها.

وعلى إثر الواقعة، طالب عراقيون من خلال تدشين هاشتاغ #حق_طفلة_النجف، بمحاسبة عائلة الطفلة، التي أخفت الجريمة، وإيقاع أقصى عقوبة في حقهم.

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اغتصاب طفلة في النجف على يد خالها يقلب العراق .. مزقها بالسكاكين لإخفاء الجريمة!

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