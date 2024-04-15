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وزير إسرائيلي يعترف بالفشل أمام حماس ويتوقع أمرا مماثلا أمام إيران

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فشل إسرائيل في غزة

وطن – اعترف وزير الثقافة والرياضة في حكومة الاحتلال ميكي زوهار، بأن إسرائيل فشلت ضد حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في 7 أكتوبر، وفشلت ضد حزب الله، وستفشل أمام إيران.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن زوهار قوله “إنه يجب الرد على الهجوم الإيراني بطريقة قوية”.

وأضاف الوزير الإسرائيلي: “الرد الضعيف على هذا العدوان غير المسبوق، هو استمرار للمفهوم الذي عفا عليه الزمن، منطق العقلانية والتعقل في مواجهة إرهابيين متوحشين”.

وتابع: “لقد فشلت إسرائيل ضد حماس وحصلنا على 7 أكتوبر، وفشلت ضد حزب الله الذي يهاجمنا باستمرار واستطاع إجلاء سكان الشمال، وستفشل ضد إيران التي لم تتردد في مهاجمة إسرائيل مباشرة”.

وزير الثقافة والرياضة في حكومة الاحتلال ميكي زوهار
وزير الثقافة والرياضة في حكومة الاحتلال ميكي زوهار

هجوم إيران على إسرائيل

وكانت إيران قد شنت مساء السبت، هجوما بالمسيّرات والصواريخ على إسرائيل، ردا على قصف القسم القنصلي في سفارتها بالعاصمة السورية دمشق مطلع أبريل/نيسان الجاري.

ووصف رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ الهجوم الإيراني بأنه “إعلان حرب”، فيما قال وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير؛ “إنه يجب الرد بقوة على الهجوم الإيراني”.

الهجوم الإيراني على إسرائيل
نفذت إيران هجوم على إسرائيل عبر إطلاق صواريخ ومسيرات نحو الأراضي المحتلة

في حين أكد وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، “أن إسرائيل في خطر وجودي”.

فرصة لترميم صورة المؤسسة العسكرية “الفاشلة”

ومع الترقب لرد إسرائيلي على الهجوم الإيراني، فقد قالت وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية؛ إن الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني قد يكون هو ما يعيد الثقة في المؤسسة العسكرية، حتى في ظل تعثر قواتها في غزة، بعد أكثر من ستة أشهر من إعلان إسرائيل الحرب هناك.

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وقالت الوكالة إن جيش الاحتلال عانى من هزيمة مؤلمة على يد حماس التي تعتبر أقل تجهيزا من إيران بكثير، عندما عبرت حماس من غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر”.

وتابعت: “كان ذلك بمنزلة ضربة قوية لصورة إسرائيل كقوة عسكرية إقليمية، وحطمت أي شعور بأنها لا تقهر”.

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