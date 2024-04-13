الهجوم الإيراني على إسرائيل: “رباعي الجهة ومعقد للغاية” (تقرير)

وطن – قالت وكالة “تسنيم” الإيرانية، إنّ العملية الواسعة التي يقوم بها الحرس الثوري ضد إسرائيل هي “رد فعل معقد ومتعدد الجهات وذكي على جرائم إسرائيل الأخيرة”.

وأفادت الوكالة بأن الهجوم الذي وقع على إسرائيل، والذي تم تنفيذه رداً على عدوان هذا الكيان على سوريا واستشهاد العديد من القادة العسكريين الإيرانيين، معقد للغاية من نوعه. وفق “تسنيم”

“إسرائيل تعرضت للعقاب من 4 جهات”

وقالت الوكالة إنه استخدم في هذا الهجوم مزيج من مئات الطائرات المسيرة وعدد كبير من الصواريخ من مختلف الأنواع.

🎥صوت صواريخ بالستية ايرانية تحلق في سماء #العراق بسرعة كبيرة تجاه اهداف إسرائيلية في فلسطين المحتلة. pic.twitter.com/nyxSS1jmze — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) April 13, 2024

والأهم من ذلك -وفق تسنيم- أن هذا الهجوم لم يأت من إيران فقط، حيث تعرضت اسرائيل “للعقاب من أربع جهات”.

وإلى جانب إيران، أطلقت اليمن من الجنوب وحزب الله اللبناني من الشمال والمقاومة العراقية من الشرق من الأراضي المحتلة، أيضاً مزيجاً من أدواتهم الحربية باتجاه الأراضي المحتلة.

بينما ذكرت إن “وسائل الإعلام الغربية تعترف بأن الأنظمة الدفاعية للكيان الصهيوني غير قادرة على تحييد هذا الهجوم المعقد”.

#شاهد| الدفاعات الجوية الإسرائيلية تحاول التصدي للصواريخ الإيرانية. pic.twitter.com/1CiRPeP3D0 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) April 14, 2024

كما قالت الوكالة الإيرانية: “إن معاقبة المعتدي مستمرة، وإذا قامت إسرائيل بخطوة غير معقولة، فسيتم تشديد العقوبة”.

في حين نقلت الوكالة عن العلاقات العامة للحرس الثوري بأن قوات الجو فضاء التابعة للحرس تمكنت من إطلاق وضرب عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة بنجاح أهدافا داخل الأراضي المحتلة.

الرد الإيراني على إسرائيل

وبدأت إيران هجوما على إسرائيل بعشرات الطائرات المسيّرة والصواريخ، ليل السبت، ردا على قصف على القنصلية الإيرانية في دمشق يوم 1 أبريل ومقتل مستشارين إيرانيين كبار .

وقال الجيش الإسرائيلي إن إيران أطلقت أكثر من 200 طائرة مسيرة وصاروخ على إسرائيل. مشيرا إلى أنه تسنى اعترض العديد منها بعيدا عن حدود إسرائيل.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه نفذ عملية بطائرات مسيرة وصواريخ “ردا على جريمة الكيان الصهيوني بقصف قنصليتنا في سوريا”.

كما أضاف أن “العملية نفذت بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة لضرب أهداف محددة في الأراضي المحتلة”.

🔴عاجل| مشهد للطائرات الإيرانية المسيرة لحظة إطلاقها باتجاه اهداف إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. pic.twitter.com/OrNsTYU3S2 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) April 13, 2024

ونشر الحرس الثوري بياناً ثانياً أشار فيه إلى تدمير أهداف عسكرية مهمة للجيش الاسرائيلي في الأراضي المحتلة.

كما حذر الحرس الثوري “الحكومة الإرهابية الأمريكية من أي دعم ومشاركة في الإضرار بمصالح إيران”.

في حين قال: “أي تهديد من أميركا والكيان الصهيوني انطلاقا من أي دولة. فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد على مصدر التهديد”.