“شوية بمُب من بتوع العيد”.. علاء مبارك يسخر من الهجوم الإيراني على إسرائيل ويثير جدلا

وطن – سخر علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، من الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل مساء يوم السبت الماضي.

وقال علاء مبارك في منشور عبر حسابه على منصة “إكس“: “فيلم هابط تم عرضه بسرية تامة دون علم الكيان المحتل، لم يحقق أي إيرادات ولا أهداف”.

وأضاف أن إسرائيل ربما تكسب بعض التعاطف الدولي ومحاولة فاشلة لصرف النظر ولو لوقت قصير عن مذابح وجرائم قوات الاحتلال في غزة.

وتابع: “بعد الدوشة ووجع الدماغ اللي عملتها إيران والكل صاحى ومفنجل يتابع بشغف الأخبار عن مطارات قفلت ومجالات جوية تم إغلاقها ورحلات طيران تم تعليقها وتهديد ووعيد وكلام كبير أكبر بكثير من إمكانيات صاحب الحدث السري للغاية وكلام عن طائرات مسيرة عابرة للقارات وصواريخ مجنحة وغير مجنحة وأجسام طائرة تحلق في السماء وصواريخ باليستية تدمر المطارات والممرات”.

واستكمل: “الكل كان منتظر ويتابع بشغف في انتظار ساعة الصفر والحسم، وبعد الانتظار الطويل والسهر تأتي النهاية الكوميدية وهى عبارة عن شوية بمُب من بتوع العيد لا يودي ولا يجيب”.

وختم قائلا: “المشهد الأخير من العمل الفكاهي والمثير للسخرية هو ما أعلنته إيران بأن الرد سيكون أقوى على أي خطوة متهورة تقوم بيها إسرائيل ! فعلاً مسرحية هزلية”.

جدل واسع

أثارت كلمات علاء مبارك حالة من الجدل بين النشطاء وكذلك المحللين، الذين تفاعلوا مع ما كتبه.

فقال الناشط سامح أبو عرايس: “كلام حضرتك صحيح .. لكن يظل إخراج المشهد بهذه الصورة ذكاء من صانعي السياسة الإيرانية.. نجحوا في تحقيق هدفهم وتوصيل الرسالة وتحقيق الردع والضغط دون الدخول في حرب كبيرة.. ونجحوا في رفع شعبيتهم في الداخل الإيراني.. ونجحوا في تحقيق شعبية إقليمية بين الشعوب العربية وبين مساندي القضية الفلسطينية حول العالم”.

وأضاف: “كل هذا سيكون له أثر لصالح النفوذ الإيراني وتحقيق مصالحهم ومفاوضاتهم مع الدول الكبرى في ملفات مختلفة”.

كلام حضرتك صحيح .. لكن يظل إخراج المشهد بهذه الصورة ذكاء من صانعي السياسة الإيرانية .. نجحوا في تحقيق هدفهم وتوصيل الرسالة وتحقيق الردع والضغط دون الدخول في حرب كبيرة .. ونجحوا في رفع شعبيتهم في الداخل الإيراني .. ونجحوا في تحقيق شعبية إقليمية بين الشعوب العربية وبين مساندي… — Sameh Abou Arayes سامح أبوعرايس (@SamehArayes) April 15, 2024

وكتب الناشط عبدالرحمن أبو طالب، مخاطبًا علاء مبارك: “يا ابني إنت ممكن تقول رأيك في إيران لو أبوك كان بيشتغل دكتور أسنان، بس تتكلم عن غزة وإيران واسرائيل والشرف والبطولة والاحتلال والدوشة والكلام ده كله وإنت ابن أكبر عميل في تاريخ الوطن العربي فما ينفعش.. وبعدين ياعلاء قلي هو بابا كان بيعمل فيلم ناجح في حضن الصهاينة مثلا ولا إيه؟”.

يا ابني انت ممكن تقول رايك في ايران لو ابوك كان بيشتغل دكتور اسنان ، بس تتكلم عن غزة وايران واسرائيل والشرف والبطولة والاحتلال والدوشة والكلام ده كله وانت ابن اكبر عميل في تاريخ الوطن العربي فما ينفعش .

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وبعدين ياعلاء قلي هو بابا كان بيعمل فيلم ناجح في حضن الصهاينة مثلا ولا ايه… pic.twitter.com/S1Abm1opby — عبدالرحمن ابوطالب | 🇾🇪 A.Taleb (@YE_abutaleb) April 15, 2024

وتفاعل ناشط يُدعى “رامي”: “الموضوع كبير .. وهذه ليست النهاية ولا حتى منتصف الفيلم”.

الموضوع كبير .. و هذه ليست النهاية و لا حتى منتصف الفلم . الصبر طيب يا كبير — Ramy Najimldin (@RamyBaban) April 15, 2024

وذكر ناشط: “لا يمكن التقليل من الرد الإيراني لأنه رفع الضغط عن النظام وحفظ ماء الوجه وحمى شرعيته من السقوط وأثبت أن لديه أذرع طويلة تستطيع الوصول إلى إسرائيل ونقل الكرة إلى ملعب الولايات المتحدة وإسرائيل ويمثل ردا عسكريا ولو بسيط من جانب المسلمين”.

لا يمكن التقليل من الرد الايرانى🇮🇷

لأنه←رفع الضغط عن النظام

←حفظ ماء الوجه

←حمى شرعيته من السقوط

←اثبت ان لديه اذرع طويلة تستطيع الوصول الي🇮🇱

←نقل الكرة الى ملعب🇺🇸و🇮🇱

←يمثل رد عسكرى ولو بسيط من جانب المسلمين. — Deadpool (@GadYoyo52565) April 15, 2024

هجوم إيران على إسرائيل

وكانت إيران قد شنت مساء السبت، هجوما بالمسيّرات والصواريخ على إسرائيل، ردا على قصف القسم القنصلي في سفارتها بالعاصمة السورية دمشق مطلع أبريل/نيسان الجاري.

ووصف رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ الهجوم الإيراني بأنه “إعلان حرب”، فيما قال وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير؛ “إنه يجب الرد بقوة على الهجوم الإيراني”.

في حين أكد وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، “أن إسرائيل في خطر وجودي”.