بعد إعطاء الأوامر بالهجوم .. هكذا انطلقت الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل وبدأ الرد (فيديو)

وطن – بثت وكالة “مهر” الإيرانية، مشاهد تظهر اللحظات الأولى لانطلاق الصواريخ باتجاه أهداف إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشنت إيران خلال ليلة السبت أول هجوم مباشر على إسرائيل في تاريخها، باستخدام المسيرات والصواريخ، وجاء ذلك ردا على تعرض قنصلية إيران في دمشق مطلع الشهر الحالي لهجوم صاروخي إسرائيلي أسفر عن مقتل 7 من الحرس الثوري الإيراني، بينهم الجنرال محمد رضا زاهدي.

ويظهر في الفيديو، قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، إلى جانب قادة آخرين، وهو يتلو بياناً معلناً بدء الهجوم على إسرائيل.

من جهتها، أفادت وكالة مهر الإيرانية أنّ الحرس الثوري استخدم في الرد على إسرائيل مسيرات من طراز شاهد 136 وصواريخ خيبر 4.

🎥هكذا بدأ #الهجوم_الإيراني_على_إسرائيل .. فيديو يوثق لحظة انطلاق الصواريخ من الأراضي الإيرانية 👇 pic.twitter.com/WiRjgK7ZRW — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) April 14, 2024

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن إيران أطلقت أكثر من 300 صاروخ ومسيرة على إسرائيل و99% منها تم صدها. مضيفاً أن عدداً قليلاً من الصواريخ الباليستية دخلت الأجواء الإسرائيلية.

#شاهد| الدفاعات الجوية الإسرائيلية تحاول التصدي للصواريخ الإيرانية. pic.twitter.com/1CiRPeP3D0 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) April 14, 2024

وذكر أن بعض الهجمات التي تمت كانت من العراق واليمن إلى جانب إيران. وزعم أنّ “إيران فشلت في تدمير قاعدتنا العسكرية بالنقب“.

وأضاف أن الصواريخ التي تم إطلاقها من العراق لم تصل إلى أجواء اسرائيل.

في حين نقلت القناة 12 العبرية، عن الجيش الإسرائيلي أن 7 صواريخ فقط اخترقت الأجواء من أصل 110 صواريخ باليستية أطلقتها إيران.

من جانبها، ذكرت CNN عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنّ القوات الأمريكية اعترضت أكثر من 70 مسيرة و3 صواريخ باليستية خلال هجوم إيران على إسرائيل.

🎥مشاهد جديدة تظهر لحظة سقوط صواريخ إيرانية على قاعدة رامون الجوية في جنوب النقب.

تفاصيل الضربة: https://t.co/skeq9YZepx pic.twitter.com/0DgBRRFtYa — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) April 14, 2024

طائرات حربية إسرائيلية وأميركية أسقطت معظم الطائرات المسيرة الإيرانية

قال مصدران من أجهزة مخابرات غربية اليوم الأحد إن طائرات حربية إسرائيلية وأميركية أسقطت معظم الطائرات المسيرة الإيرانية التي مرت بالمجال الجوي السوري، خلال الهجوم الإيراني ليلا قبل الوصول إلى أهدافها في إسرائيل.

📸العثور على جزء من صاروخ إيراني تم اعتراضه في البحر الميت pic.twitter.com/YrG33kCuoB — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) April 14, 2024

وقال أحد المصدرين إن الدفاعات الجوية الأميركية انطلقت من القاعدة الأميركية في التنف ومن على الحدود الأردنية، وفي شرق سوريا، حيث تحتفظ واشنطن بمئات من القوات في عدة قواعد جوية.

ولم يتمكن المصدر من تأكيد ما إذا كانت الطائرات العسكرية والمدمرات الدفاعية الأميركية المنتشرة في أماكن أخرى في الشرق الأوسط قد استخدمت فيما وصفه بأنه رد “متقن الإعداد” اعتمد على معلومات مخابرات دقيقة حول توقيت الهجوم الإيراني ونطاقه باستخدام وابل من الطائرات المسيرة والصواريخ.

وأوضح المصدران أن أنظمة الدفاع الجوي من طراز “بانتسير” التي تشغلها إيران من عدة قواعد جوية داخل سوريا لم تكن فعالة في إسقاط أي طائرة إسرائيلية بدون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال مصدر مخابرات من المنطقة إن الدفاعات الجوية الأميركية ساعدت الأردن أيضا في إسقاط ما لا يقل عن 10 طائرات مسيرة وصواريخ دخلت المجال الجوي للمملكة، بينما كانت تمر صوب القدس.

#شاهد | الصواريخ الإيرانية ومحاولة التصدي لها من باحات المسجد الأقصى المبارك. pic.twitter.com/OCPL3odxmM — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) April 13, 2024

وأضاف أنه تم أيضا اعتراض طائرات مسيرة إيرانية قادمة من ناحية العراق، وحلقت فوق جنوب الأردن ومدينة العقبة، وكانت متجهة إلى ميناء إيلات.