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بعد إعطاء الأوامر بالهجوم .. هكذا انطلقت الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل وبدأ الرد (فيديو)

بقلم
لحظة انطلاق الصواريخ الإيرانية على إسرائيل

وطن – بثت وكالة “مهر” الإيرانية، مشاهد تظهر اللحظات الأولى لانطلاق الصواريخ باتجاه أهداف إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشنت إيران خلال ليلة السبت أول هجوم مباشر على إسرائيل في تاريخها، باستخدام المسيرات والصواريخ، وجاء ذلك ردا على تعرض قنصلية إيران في دمشق مطلع الشهر الحالي لهجوم صاروخي إسرائيلي أسفر عن مقتل 7 من الحرس الثوري الإيراني، بينهم الجنرال محمد رضا زاهدي.

ويظهر في الفيديو، قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، إلى جانب قادة آخرين، وهو يتلو بياناً معلناً بدء الهجوم على إسرائيل.

من جهتها، أفادت وكالة مهر الإيرانية أنّ الحرس الثوري استخدم في الرد على إسرائيل مسيرات من طراز شاهد 136 وصواريخ خيبر 4.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن إيران أطلقت أكثر من 300 صاروخ ومسيرة على إسرائيل و99% منها تم صدها. مضيفاً أن عدداً قليلاً من الصواريخ الباليستية دخلت الأجواء الإسرائيلية.

وذكر أن بعض الهجمات التي تمت كانت من العراق واليمن إلى جانب إيران. وزعم أنّ “إيران فشلت في تدمير قاعدتنا العسكرية بالنقب“.

وأضاف أن الصواريخ التي تم إطلاقها من العراق لم تصل إلى أجواء اسرائيل.

في حين نقلت القناة 12 العبرية، عن الجيش الإسرائيلي أن 7 صواريخ فقط اخترقت الأجواء من أصل 110 صواريخ باليستية أطلقتها إيران.

من جانبها، ذكرت CNN عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنّ القوات الأمريكية اعترضت أكثر من 70 مسيرة و3 صواريخ باليستية خلال هجوم إيران على إسرائيل.

طائرات حربية إسرائيلية وأميركية أسقطت معظم الطائرات المسيرة الإيرانية

قال مصدران من أجهزة مخابرات غربية اليوم الأحد إن طائرات حربية إسرائيلية وأميركية أسقطت معظم الطائرات المسيرة الإيرانية التي مرت بالمجال الجوي السوري، خلال الهجوم الإيراني ليلا قبل الوصول إلى أهدافها في إسرائيل.

وقال أحد المصدرين إن الدفاعات الجوية الأميركية انطلقت من القاعدة الأميركية في التنف ومن على الحدود الأردنية، وفي شرق سوريا، حيث تحتفظ واشنطن بمئات من القوات في عدة قواعد جوية.

ولم يتمكن المصدر من تأكيد ما إذا كانت الطائرات العسكرية والمدمرات الدفاعية الأميركية المنتشرة في أماكن أخرى في الشرق الأوسط قد استخدمت فيما وصفه بأنه رد “متقن الإعداد” اعتمد على معلومات مخابرات دقيقة حول توقيت الهجوم الإيراني ونطاقه باستخدام وابل من الطائرات المسيرة والصواريخ.

وأوضح المصدران أن أنظمة الدفاع الجوي من طراز “بانتسير” التي تشغلها إيران من عدة قواعد جوية داخل سوريا لم تكن فعالة في إسقاط أي طائرة إسرائيلية بدون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال مصدر مخابرات من المنطقة إن الدفاعات الجوية الأميركية ساعدت الأردن أيضا في إسقاط ما لا يقل عن 10 طائرات مسيرة وصواريخ دخلت المجال الجوي للمملكة، بينما كانت تمر صوب القدس.

وأضاف أنه تم أيضا اعتراض طائرات مسيرة إيرانية قادمة من ناحية العراق، وحلقت فوق جنوب الأردن ومدينة العقبة، وكانت متجهة إلى ميناء إيلات.

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