جريمة مروعة وثّقتها كاميرا المراقبة ارتكبها مستوطنان في الضفة (شاهد)

وطن – انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، أثار حالة واسعة من الغضب، بعدما وثّق جريمة مروعة ارتكبها مستوطنان في الضفة الغربية.

وفي التفاصيل، وثقت كاميرات مراقبة إحراق مستوطنين إسرائيليين اثنين سيارة فلسطينية في بلدة دير دبوان، شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، تحت حراسة قوات من جيش الاحتلال.

تغطية صحفية: آمام أعين جنود الاحتلال وبحراستهم.. لحظة إحراق مستوطنين مركبة في قرية بيتين شرق رام الله. pic.twitter.com/ZVxlxB5PHG — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 14, 2024

وأظهر الفيديو، مستوطنين يسكب أحدهما مادة مشتعلة على سيارة بيضاء داخل ما يبدو أنه مكان لصيانة السيارات في شارع عام، ثم أشعل الثاني النار في السيارة.

جاء ذلك تحت حراسة جنود إسرائيليين كانوا يشاهدون ما يحدث على مدخل المكان، عندما دخل المستوطنان المكان، وفور إشعال النار في السيارة سارعا إلى المغادرة، وتقدمهما الجنود مبتعدين عن المكان.

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وزادت في الفترة الأخيرة وتحديدا منذ السابع من أكتوبر الماضي، وتيرة الجرائم التي يرتكبها المستوطنون وكذلك قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

منظمة التعاون الإسلامي تدين العنف ضد الفلسطينيين بالضفة

وكانت منظمة التعاون الإسلامي، قد عبّرت عن إدانتها، لتصاعد وتيرة الجرائم اليومية والإرهاب المنظم الذي تقوم به عصابات المستوطنين المتطرفين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، من خلال إطلاق النار العشوائي على المواطنين الفلسطينيين وإتلاف الممتلكات وإحراق المنازل والمركبات والأراضي الزراعية في عدة قرى من الضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المدنيين.

وقالت المنظمة في بيان، إن ذلك يعد امتدادا للعدوان الإسرائيلي المفتوح على الشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وحملت الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار هذه الجرائم والاعتداءات اليومية، وطالبت في الوقت نفسه المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن، تحمل مسؤولياته تجاه ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

ودعت إلى ضمان الوقف الفوري والشامل لهذا العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جميع الجرائم التي يقترفها ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

ويوجد 451 ألف مستوطن في 132 مستوطنة و147 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية، بالإضافة إلى 230 ألف مستوطن بمدينة القدس الشرقية.

ووفق تقارير فلسطينية، صعَّد جيش الاحتلال ومستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية؛ فقتلوا 464 فلسطينياً وأصابوا نحو 4 آلاف و800، بالإضافة إلى اعتقال 8 آلاف و215، منذ السابع من أكتوبر.