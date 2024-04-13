فيديو يوثق لحظة العثور على جثة مستوطن فقدت آثاره قرب رام الله .. وهجمات انتقامية

وطن – أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، العثور على جثة المستوطن، بنيامين أخيمير المفقود منذ أمس الجمعة، في منطقة ملآخي هشالوم (بؤرة استيطانية مقامة على أراضي قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله)، فيما شن مستوطنون مسلحون سلسلة اعتداءات على قرى فلسطينية عدة.

وانتشر مقطع فيديو على منصات التواصل، يوثق اللحظات الأولى للعثور على جثة المستوطن المفقود، في حين توعد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالوصول إلى القتلة وأعوانهم، وفق تعبيره.

العثور على المستوطن المفقود في شرق #رام_الله مقتولا بين الجبال pic.twitter.com/GpCQXCQt78 — عيسى ابوغوش (@QdwrtYsy) April 13, 2024

وأضاف الجيش أن التحقيق في الحادث مستمر وأن قوات الأمن تواصل ملاحقة المشتبه بهم. في حين أشار الإعلام الإسرائيلي إلى أن هذا المستوطن راعي أغنام لم يعد مع القطيع الذي كان يرعاه في المنطقة.

🔻 إذاعة الجيش الرسمية تؤكد : العثور على المستوطن بنيامين أحيمئير والمفقود منذ الأمس جثة هامدة قرب رام الله، وهناك شكوك بأنه قتل على خلفية قومية pic.twitter.com/BWFb13Q4Nx — المرصد العسكري ⧨ (@Military_OSTX) April 13, 2024

من جانبه، قال نتنياهو في بيان إن مقتل المستوطن “جريمة خطيرة”، متعهدا بأن تقوم قوات الجيش بملاحقة واسعة النطاق للقتلة.

في السياق نفسه، قال وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت إن على المستوطنين “إفساح المجال أمام أجهزة الأمن للبحث عمن قتل المستوطن”.وفق الجزيرة

وأضاف أن أعمال الانتقام ستصعب مهمة قوات الأمن في العثور على من اسماهم “المخربين”، وفق تعبيره.

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من ناحية أخرى، قالت صحيفة “إسرائيل اليوم” إن مستوطنين اعتدوا على مصور صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية وكسروا يده في قرية دوما جنوب نابلس.

يأتي ذلك بينما أطلق جيش الاحتلال العنان للمستوطنين لتنفيذ اعتداءات واسعة في الضفة الغربية السبت بعد العثور على جثة المستوطن.

عدوان خطير متصاعد.. هجوم كبير من عصابات المستوطنين وقوات الاحتلال على أكثر من 20 بلدة وقرية فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة لليوم الثاني على التوالي. pic.twitter.com/Pc29dnOaBP — رضوان الأخرس (@rdooan) April 13, 2024

وهاجمت مجموعات من المستوطنين قرى دوما والساوية وقصرة جنوب نابلس، وقرى المغير وأبو فلاح ودير دبوان وترمسعيا شرق رام الله.

تغطية صحفية: "جانب من اعتداءات المستوطنين على قصرة جنوب شرق نابلس بالضفة الغربية المحت.لة ". pic.twitter.com/UGDtLdsAy9 — القسطل الإخباري (@AlQastalps) April 13, 2024

في تلك الأثناء، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 16 فلسطينيا في مواجهات مع الاحتلال ومستوطنين بعدد من قرى رام الله ونابلس.

تغطية صحفية: أطفال ونساء وشبان يشاركون بإخماد النيران في بلدة المغير شمال شرق رام الله؛ إثر هجوم مستوطنين على البلدة لليوم الثاني. pic.twitter.com/2WHfvgWhO0 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 13, 2024