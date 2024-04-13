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فيديو يوثق لحظة العثور على جثة مستوطن فقدت آثاره قرب رام الله .. وهجمات انتقامية

بقلم
اعتداءات المستوطنين بعد العثور على جثة المستوطن المفقود في المغير

وطن – أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، العثور على جثة المستوطن، بنيامين أخيمير المفقود منذ أمس الجمعة، في منطقة ملآخي هشالوم (بؤرة استيطانية مقامة على أراضي قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله)، فيما شن مستوطنون مسلحون سلسلة اعتداءات على قرى فلسطينية عدة.

وانتشر مقطع فيديو على منصات التواصل، يوثق اللحظات الأولى للعثور على جثة المستوطن المفقود، في حين توعد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالوصول إلى القتلة وأعوانهم، وفق تعبيره.

وأضاف الجيش أن التحقيق في الحادث مستمر وأن قوات الأمن تواصل ملاحقة المشتبه بهم. في حين أشار الإعلام الإسرائيلي إلى أن هذا المستوطن راعي أغنام لم يعد مع القطيع الذي كان يرعاه في المنطقة.

من جانبه، قال نتنياهو في بيان إن مقتل المستوطن “جريمة خطيرة”، متعهدا بأن تقوم قوات الجيش بملاحقة واسعة النطاق للقتلة.

في السياق نفسه، قال وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت إن على المستوطنين “إفساح المجال أمام أجهزة الأمن للبحث عمن قتل المستوطن”.وفق الجزيرة

وأضاف أن أعمال الانتقام ستصعب مهمة قوات الأمن في العثور على من اسماهم “المخربين”، وفق تعبيره.

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من ناحية أخرى، قالت صحيفة “إسرائيل اليوم” إن مستوطنين اعتدوا على مصور صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية وكسروا يده في قرية دوما جنوب نابلس.

يأتي ذلك بينما أطلق جيش الاحتلال العنان للمستوطنين لتنفيذ اعتداءات واسعة في الضفة الغربية السبت بعد العثور على جثة المستوطن.

وهاجمت مجموعات من المستوطنين قرى دوما والساوية وقصرة جنوب نابلس، وقرى المغير وأبو فلاح ودير دبوان وترمسعيا شرق رام الله.

في تلك الأثناء، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 16 فلسطينيا في مواجهات مع الاحتلال ومستوطنين بعدد من قرى رام الله ونابلس.

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