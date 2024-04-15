الاحتلال يكافئ الأردن بعد اعتراضه هجوم إيران.. عمّان في خدمة تل أبيب

وطن – في خطوة تُوصف بأنها مكافأة لعمّان على إسقاطها صواريخ ومسيرات إيرانية كانت تستهدف إسرائيل، توقعت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن يمدد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، اتفاقية المياه مع الأردن لمدة عام في ظل التعاون الذي أبدته المملكة في التصدي للهجمات الإيرانية على إسرائيل.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن إسرائيل كانت مترددة للغاية بشأن هذه القضية في ضوء التصريحات التحريضية من قبل مسؤولين أردنيين كبار فيما يتعلق بالحرب في غزة، لكن التعاون الأردني الأخير مع إسرائيل قلب الموازين.

وأضافت أن الطائرات الأردنية لعبت دوراً كبيراً في اعتراض هجمات المسيرات الإيرانية بدون طيار، كما أنها سمحت للطائرات الأمريكية بالعمل في أراضي المملكة لاعتراض الهجوم الإيراني.

كما نقلت الصحيفة عن مصادر قولها إنه على خلفية التقارير التي تفيد بأن الأردن كان جزءا هاما من التحالف الدولي الذي بادرت إليه الولايات المتحدة لاعتراض الهجوم الإيراني ضد إسرائيل، من المتوقع أن يلتزم وزير الطاقة والبنية التحتية إيلي كوهين بتمديد اتفاقية المياه المتزايدة مع إسرائيل لمدة عام آخر، بناء على طلب الأردن.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأمريكيين مارسوا ضغوطاً على إسرائيل للاستجابة للطلب الأردني، وكان في الأساس يطلب تمديد اتفاقية المياه لمدة خمس سنوات أخرى.

لكن بعد أن تأخرت إسرائيل في إعطاء الجواب، قام الأردنيون بتخفيض الطلب وطلبوا التمديد لمدة عام واحد فقط.

ويعاني الأردن من نقص حاد في المياه، تنبع من محدودية مصادر المياه، وبسبب تزايد عدد السكان.

ووفق الصحيفة، فقد أدت سلسلة سنوات من الجفاف وآثار التغير المناخي، إلى جانب وصول عدد كبير جداً من اللاجئين من سوريا إلى الأردن، إلى تفاقم الوضع في البلاد بشكل أكبر، ويقدر العجز بين العرض والطلب على المياه بنحو مليار متر مكعب سنويا.

ما هو اتفاق وادي عربة؟

وتنص اتفاق وادي عربة بين الأردن وإسرائيل، على أن تلتزم “الأخيرة” بنقل 50 مليون متر مكعب من المياه إلى الأردن سنويا.

ومنتصف عام 2021 قرر رئيس الوزراء آنذاك نفتالي بينيت مضاعفة كمية المياه ونقل 100 مليون متر مكعب من المياه للأردن.

وكان الاتفاق الذي تم التوقيع عليه آنذاك لمدة ثلاث سنوات، ومن المقرر أن ينتهي الشهر المقبل. ويبدو الآن أنه في ظل المساعدات الأردنية، يميل الوزير كوهين إلى الاستجابة للطلب وتمديد اتفاقية المياه لمدة عام آخر.

الأردن يُسقط عشرات المسيرات الإيرانية

وكانت المقاتلات الأردنية قد قامت بإسقاط عشرات الطائرات المسيرة الإيرانية التي كانت تحلق باتجاه إسرائيل.‎

وسمع دوي انفجارات في أجواء العاصمة الأردنية بعد اعتراضات لهذه المسيرات.

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الأردن يعلن رسميا إسقاط أجسام طائرة

ورسمياً، قالت الحكومة الأردنية إنها تعاملت مع بعض الأجسام الطائرة التي دخلت مجال البلاد الجوي، في إشارة إلى المسيرات والصواريخ التي أطلقتها إيران ضد إسرائيل.

وأوضح مجلس الوزراء في بيان: “جرى التعامل مع بعض الأجسام الطائرة التي دخلت إلى أجوائنا والتصدي لها للحيلولة دون تعريضها لسلامة مواطنينا والمناطق السكنية والمأهولة للخطر”.

وأشار إلى أن شظايا قد سقطت في أماكن متعددة خلال ذلك دون إلحاق اي أضرار معتبرة أو أي إصابات بين المواطنين.