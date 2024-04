“إلى من يفترض أنه مجرد عرض مسرحي”.. تحليل خارج السياق للهجوم الإيراني من قبل باحث فلسطيني

وطن – قدم الناشط والباحث الفلسطيني المعروف فادي قرعان، مدير حملات مؤسسة افاز في فلسطين، تحليلا مختلفا للهجوم الإيراني الأخير على إسرائيل لاقى تفاعلا واسعا، عقب الجدل الذي أثاره هذا الهجوم الذي اعتبره كثيرون “مسرحية” ووجهوا بسببه انتقادات وسخرية ممزوجة بالاتهامات للنظام الإيراني.

ويُنظر للهجوم الأول من نوعه الذي شنته إيران على إسرائيل، السبت، على أنه أمر بالغ الأهمية بالنسبة للحرس الثوري الإيراني للحفاظ على مصداقيته بين حلفائه في المنطقة وداعميه في الداخل، والهدف منه هو إظهار إرادة إيران وقدرة صواريخها ومسيراتها.

واحتفل إيرانيون في الشوارع بهذه الضربة، ومع ذلك يقول العديد من الإيرانيين الذين ينتقدون النظام، إنه لا يمثل بالضرورة آراء الشعب الإيراني بأكمله.

وبين مؤيد ومعارض وساخر من هذا الهجوم، رأى فادي قرعان في تحليله الذي نشره عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، أن من يفترض أن هذا الهجوم مجرد عرض مسرحي، يفتقد سياق كيفية تقييم الجيوش للاستراتيجية مقابل التكتيكات.

وأوضح أن الجانب الاستعراضي قد يكون جانبًا مهمًا، لكن جمع المعلومات الاستخبارية عن موقف “العدو” أكثر أهمية بكثير، خاصة إذا كان الطرفان يعتقدان أنهما في حرب استنزاف طويلة.

ولفت إلى أنه حضر في جامعة “ستانفورد” دورة تدريبية حول الاستراتيجيات العسكرية، أدارها شخص ذو عقود طويلة من الخبرة، بما في ذلك الخدمة على أعلى المستويات في الجيش والحكومة.

وتابع:”أحد الدروس التي دومًا ما أتذكرها هو عندما سألنا: “لنفترض أن الولايات المتحدة قررت مهاجمة العراق بطائرة شبح جديدة لم تستخدمها من قبل واستطاعت الإفلات من كل الرادارات؟ كان الهجوم ناجحا في تحقيق أهدافه. لكن هل كانت استراتيجية ناجحة؟”

وأكمل قرعان قصته مع هذا الخبير قائلا:”رفع العديد من طلاب الصف أيديهم قائلين “نعم، كانت استراتيجية ناجحة إذ حققت هدفها”. لكن الأستاذ قال: “ربما لم تكن كذلك”.

“لأن خصمك يعرف الآن قدراتك، وهي مسألة وقت قبل أن يجد طرقًا للتغلب عليها. فإذا كان من الممكن تنفيذ هذا الهجوم بأسلحة تقليدية، فمن الأفضل الاحتفاظ بأسلحتك المميزة حتى تحتاج إليها. استخدامها قد يمثل تراجعًا حتى لو نجح الهجوم.”

وكتب الناشط الفلسطيني المعروف تحليله لهذا الهجوم والذي لاقى تفاعلا كبيرا على منصة إكس وجاء كالآتي:

تحليلي هو أن حجم الهجوم الإيراني، وتنوع المواقع التي استهدفها، والأسلحة التي استخدمت خلاله، أجبر إسرائيل على الكشف عن غالبية التقنيات المضادة للصواريخ التي تمتلكها هي والولايات المتحدة في جميع أنحاء المنطقة.

لم يستخدم الإيرانيون أي أسلحة لم تكن إسرائيل تعلم بالفعل أنها تمتلكها، بل استخدمت الكثير منها فقط. لكن من المرجح أن الإيرانيين أصبح لديهم الآن خريطة كاملة تقريباً لما يبدو عليه نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي، فضلاً عن الأماكن التي توجد بها قواعد ومنشآت أمريكية في الأردن والخليج. كما أنها تعرف كم من الوقت يستغرق إعدادهم، وكيف يستجيب المجتمع الإسرائيلي…إلخ.

هذه تكلفة استراتيجية باهظة بالنسبة لإسرائيل، في الوقت الذي تتعرض فيه الأنظمة العربية لضغوط من شعوبها، وخاصة النظام الأردني، لأنها لم تفعل شيئًا لحماية الفلسطينيين في غزة ثم بذلت قصارى جهدها لحماية إسرائيل.

